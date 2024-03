Israelin asevoimat määräsi Gazan suurimman sairaalan evakuoitavaksi

Israelin asevoimat on määrännyt evakuoimaan Gazassa al-Shifan sairaalan ja sen ympäristön. Gazan suurimman sairaalan alueella on sekä potilaita että taisteluita paenneita gazalaisia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Silminnäkijät ovat kertoneet uutistoimisto AFP:lle, että Israelin joukot ovat pudottaneet alueelle arabiankielisiä lehtisiä, joissa käsketään evakuoitua ja varoitetaan, että alue on vaarallinen taistelukenttä.

Israelin asevoimat ilmoitti varhain aamulla viestipalvelu X:ssä, että sillä on käynnissä operaatio al-Shifan alueella. Se sanoi operaation pohjautuvan tiedustelutietoihin, joiden mukaan äärijärjestö Hamasin korkea-arvoiset edustajat käyttävät sairaalaa.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön sairaalan lähellä asuvat ovat kertoneet kymmenien ihmisten haavoittuneen ja loukkaantuneen, mutta heitä ei voida auttaa intensiivisen tulituksen ja ampumisen vuoksi.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan israelilaisjoukot ovat myös tehneet voimakkaita tykistöiskuja Gazan kaistan eteläosassa Khan Yunisissa sekä hyökkäyksiä Gazan kaupungissa. Al-Jazeeran toimittajat kertovat niin ikään yhteenotoista al-Shifan ympäristössä.

Israelin asevoimat toteutti viime vuoden marraskuussa sairaalalla operaation, joka sai osakseen kansainvälistä kritiikkiä.

Silminnäkijät Gazan kaupungissa kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että al-Rimalin alueelle, jossa sairaala sijaitsee, on tehty ilmaiskuja. He sanoivat myös, että panssarivaunut olivat ympäröineet laajan sairaalakompleksin.

Israel on toistuvasti syyttänyt Hamasia sotilasoperaatioiden johtamisesta sairaaloista ja muista lääketieteellisistä keskuksista. Hamas on kiistänyt väitteet.

ISRAEL on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin ja hyökkäyksin lokakuusta asti. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut kaistalla yli 31 600 ihmistä, joista valtaosa oli naisia ja lapsia. Suuri osa Gazasta on raunioina Israelin iskujen jäljiltä.

Viime kuukausina on odotettu pelonsekaisin tuntein mahdollista maahyökkäystä kaistan eteläosassa sijaitsevaan Rafahiin, jonne Israelin iskuja on paennut yli miljoona palestiinalaista.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi sunnuntaina, ettei Israel aio hyökätä Rafahiin ennen kuin siviilien pakeneminen kaupungista on mahdollistettu. Pitkään on kuitenkin ollut epäselvää, mihin siviilit voisivat siirtyä kaistan eteläosista, jonne Israelin asevoimat aiemmin ohjasti heitä pakenemaan.

Netanjahun kanslian sunnuntaiaamuna julkaisemalla videolla pääministeri vakuutti, että Israelin asevoimat aikoo toteuttaa suunnitellun hyökkäyksen Rafahiin kansainvälisestä painostuksesta huolimatta.

Israel julisti sodan Hamasia vastaan sen jälkeen, kun äärijärjestön taistelijat tekivät yllätyshyökkäyksen Israeliin lokakuun alussa. Israelin mukaan hyökkäyksessä kuoli noin 1 160 ihmistä.

ISRAELIN tiedustelupalvelun johtajan, Qatarin pääministerin ja Egyptin viranomaisten odotetaan maanantaina neuvottelevan Dohassa mahdollisesta Gazan aselevosta ja panttivankien vaihtamisesta. Asiasta kertoi neuvotteluja tunteva lähde uutistoimisto AFP:lle. Lähde kertoi asiasta nimettömästi neuvottelujen arkaluontoisuuden vuoksi.

Qatar on toiminut välittäjänä Israelin ja Gazaa hallitsevan Hamasin neuvotteluissa. Aiemmin käydyissä, viikkoja kestäneissä ja qatarilaisten, yhdysvaltalaisten ja egyptiläisten välittämissä neuvotteluissa ei onnistuttu saamaan aikaan aselepoa ennen kuin muslimien pyhä kuukausi ramadan alkoi reilu viikko sitten.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 11.57.