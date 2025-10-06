Ulkomaat
6.10.2025 05:16 ・ Päivitetty: 6.10.2025 05:16
Israelin ja Hamasin edustajat kokoontuvat tänään Egyptissä – Trump hoputtaa neuvottelijoita
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa osapuolia ripeyteen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin edustajat kokoontuvat tänään epäsuoriin neuvotteluihin Gazan rauhansuunnitelmasta.
Trumpin hallinnon laatimasta suunnitelmasta neuvotellaan Egyptissä. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että viimeaikaiset keskustelut Hamasin sekä eri maiden kanssa ovat sujuneet myönteisesti.
- Olen siinä käsityksessä, että ensimmäinen vaihe on määrä saada päätökseen tällä viikolla. Pyydän kaikkia toimimaan nopeasti, Trump sanoi Truth Social -palvelussaan.
Viestistä ei täysin selvinnyt, mihin Trump viittasi ensimmäisellä vaiheella.
- Aikaa ei ole paljon. Muutoin seurauksena voi olla massiivinen verilöyly, Trump kirjoitti.
Trump on aiemmin varoittanut Hamasia viivyttelystä. Lauantaina Trump viestitti uutiskanava CNN:n toimittajalle, että Hamas ”tuhoutuu täysin”, jos se ei luovu vallasta Gazassa rauhansuunnitelman mukaisesti.
Neuvottelut on määrä käydä Sharm el-Sheikhin rantakaupungissa Punaisenmeren rannikolla.
Hamasin pääneuvottelija Khalil al-Hayya delegaatioineen saapui Egyptiin sunnuntaina. Israelin edustajien on määrä saapua paikalle tänään.
Yhdysvalloista Egyptiin matkustavat erityislähettiläs Steve Witkoff sekä presidentti Trumpin vävy Jared Kushner.
ÄÄRIJÄRJESTÖ Hamasin edustaja vakuutti aiemmin, että järjestö pyrkii saavuttamaan sovun Gazan sodan lopettamisesta Egyptissä käytävissä neuvotteluissa.
- Hamas on erittäin sitoutunut saavuttamaan sopimuksen sodan lopettamisesta ja aloittamaan välittömästi vankienvaihdon sen mukaisesti, mikä tilanne kentällä on, nimettömänä pysytellyt lähde sanoi uutistoimisto AFP:lle sunnuntaina.
Tiistaina tulee kuluneeksi tasan kaksi vuotta siitä, kun Hamas ja muut äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin. Hyökkäyksen seurauksena kuoli yli 1 200 ihmistä, valtaosin siviilejä.
Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen aikana noin 250 panttivankia, joista hieman alle viidenkymmenen uskotaan olevan yhä Gazassa. Israelin asevoimien mukaan Gazassa yhä olevista panttivangeista 25 on kuollut.
Trumpin suunnitelman mukaan vastineeksi panttivangeista Israel vapauttaa 250 palestiinalaista elinkautisvankia sekä noin 1 700 Gazan kaistalla sodan aikana kiinni otettua.
Äärijärjestöjen hyökkäyksen jälkeen Israel on pommittanut Gazaa rajusti. Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa on kuollut yli 67 000 palestiinalaista. YK pitää ministeriön lukuja verrattain luotettavina.
