Israelin ja Yhdysvaltojen tiedustelujohtajat Dohaan keskustelemaan Gazan aseleposopimuksesta – Israel iski koulun alueelle Gazassa

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja William Burns ja Israelin tiedustelupalvelun Mossadin johtaja David Barnea tapaavat Qatarin pääministerin Mohammed bin Abdulrahman al-Thanin.

Yhdysvallat on toiminut Qatarin ja Egyptin kanssa välittäjänä neuvotteluissa, joiden tarkoituksena on saada aselepo Gazaan ja vapauttaa Gazassa olevat panttivangit.

Barnea neuvotteli perjantaina Dohassa qatarilaisten välittäjien kanssa aselevosta ja panttivankien vapauttamisesta.

Hamasin edustaja on ilmaissut äärijärjestön olevan valmis keskustelemaan vankienvaihtosopimuksesta Israelin kanssa ilman lupausta pysyvästä aselevosta Gazassa. Pysyvä aselepo on ollut yksi Hamasin keskeisimmistä vaatimuksista osapuolten välisissä neuvotteluissa, kun taas Israel on toistuvasti torjunut vaatimukset pysyvästä aselevosta.