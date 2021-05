Israelin pääministeri uhoaa: ”He maksavat ja tulevat maksamaan raskaasti”

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi perjantaina, ettei Israelilla ole mitään aikeita lopettaa hyökkäyksiä äärijärjestö Hamasia vastaan Gazassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– He hyökkäsivät pääkaupunkiimme, he ampuivat raketteja kaupunkeihimme. He maksavat ja tulevat maksamaan siitä raskaasti. Tämä ei ole vielä loppu, Netanjahu uhosi.

Palestiinalaislähteiden mukaan Israelin iskut Gazaan ovat tappaneet ainakin 122 ihmistä. Gazasta on ammuttu Israeliin yli 1 800 rakettia sitten maanantain. Rakettituli on vienyt yhdeksän ihmisen hengen.

– Kaikki lapset pelkäävät, ja me pelkäämme lasten puolesta, kiteytti YK:n ylläpitämään kouluun taivaalta satavaa kuolemaa Gazassa paennut Kamal al-Haddad.

Israelin mukaan tulituksen kohteena on ollut ennen kaikkea Hamasin tunneliverkosto, jota pitkin äärijärjestöt kuljettavat Israelin täysin saartamalle alueelle muun muassa aseita.

Gazan lisäksi yhteenottoja on ollut myös Länsirannalla, missä ainakin seitsemän ihmistä sai surmansa. Länsirannan yhteenotot ovat niin ikään olleet verisimpiä sitten toisen palestiinalaisten kansannousun, intifadan, vuonna 2000.

Israelin armeija aloitti Gazan armottoman moukaroinnin jo perjantain vastaisena yönä, kun ilmavoimat tulitti kohteita ympäri Gazaa taukoamatta yli 40 minuutin ajan.

Israelin asevoimat perui aiemmat puheensa.

Yöllä oli myös epäselvää, oliko Israelin armeija jo aloittanut maahyökkäyksen Gazaan. Israelin asevoimien tiedottaja vahvisti tuolloin, että Israelin sotilaat ovat edenneet palestiinalaisten alueelle.

Myöhemmin asevoimat perui aiemmat puheensa ja ilmoitti, etteivät sen maajoukot olleet edenneet Gazaan. Lausunnossaan asevoimat syytti aiemmista tiedoista ongelmaa sisäisessä kommunikaatiossa.

YK:n turvallisuusneuvosto pitää jälleen sunnuntaina virtuaalisen kokouksen Israelin ja palestiinalaisten kriisin vuoksi. Ajankohta keräsi jo tuoreeltaan kritiikkiä tahoilta, joiden mielestä turvallisuusneuvoston pitäisi tarttua asiaan nopeammin.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vaatinut välitöntä tulitaukoa sekä Israelilta että Hamasilta.

Konfliktin juuret ulottuvat vuosikymmenien taakse. Viimeaikaisen tilanteen kärjistymisen taustalla on muun muassa Israelin päätös häätää palestiinalaisperheitä kodeistaan Itä-Jerusalemissa. Väkivaltaisuuksia on kuvattu pahimmiksi seitsemään vuoteen.

– Palestiinalaiset ovat viime kädessä tyytymättömiä siihen, etteivät heidän ihmisoikeutensa ja kansalaisoikeutensa toteudu. Monet myös toivovat kansallisten oikeuksien toteutumista. Miljoonille palestiinalaisille näiden oikeuksien toteutumisen esteenä on Israelin miehitys, kuvasi Israeliin erikoistunut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart Twitterissä keskiviikkona.

Stewartin mukaan miehitys näyttäytyy esimerkiksi maiden takavarikointina, rakennuslupien epäämisenä ja talojen tuhoamisena.