Israelin puolustusministeri esitteli uuden Gaza-suunnitelman

Sodan jälkeen Gazaa ei hallitsisi Hamas eikä Israel, esittää Israelin puolustusministeri Yoav Gallant suunnitelmassaan.

Gallant esitteli suunnitelmansa suuntaviivat torstaina lehdistölle ennen kuin hän toimitti luonnoksen Israelin hallitukselle. Pääministeri Benjamin Netanjahun johtaman hallituksen sisällä on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, mikä olisi Gazan kaistan kohtalo taisteluiden päätyttyä.

Gallantin suunnitelman mukaan Israelin sota äärijärjestö Hamasia vastaan alueella jatkuu, kunnes Israel on turvannut 7. lokakuuta otettujen panttivankien paluun, purkanut Hamasin sotilaalliset ja hallinnolliset kyvyt sekä poistanut kaikki jäljellä olevat sotilasuhat.

Tämän jälkeen alkaisi suunnitelmaluonnoksen mukaan uusi vaihe, jonka aikana Hamas ei hallitsisi Gazaa, eikä olisi turvallisuusuhka Israelin kansalaisille. Sen sijaan Gazan kaistaa hallitsisivat palestiinalaiset toimijat.

- Gazan asukkaat ovat palestiinalaisia, joten palestiinalaiset elimet ovat vastuussa sillä ehdolla, että Israelin valtiota vastaan ​​ei aiheudu vihamielisiä toimia tai uhkia, suunnitelmassa todetaan, mutta ei täsmennetä, mitä nämä palestiinalaiselimet voisivat olla.

Gallant esitteli suunnitelmaansa Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin vierailun aattona. Blinken matkustaa Lähi-itään vaatimaan lisää humanitaarista apua Gazaan ja torjumaan konfliktin alueellista lisäkärjistymistä.

YHDYSVALLAT on ehdottanut, että Gazaa hallitsisi ”elvytetty” palestiinalaishallinto, joka sijaitsee miehitetyllä Länsirannalla.

Puolustusministerin suunnitelmassa Israel vuorostaan varaisi oikeuden toimia Gazassa, mutta alueelle ei siirtyisi israelilaissiviilejä sodan jälkeen.

Gallantin esittelemä suunnitelma poikkeaa Israelin hallituksen sisältä viime aikoina esitetyistä näkemyksistä.

Sekä kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir että valtiovarainministeri Bezalel Smotrich ovat tuoreeltaan peräänkuuluttaneet Israelin siirtokuntalaisten palauttamista Gazaan sekä palestiinalaisten lähtöä pois alueelta.

ARABIMAAT tuomitsivat Ben-Gvirin ja Smotrichin kommentit ja niitä kritisoi jopa Israelin läheinen liittolainen Yhdysvallat, joka on ollut Israelin vankka tukija myös sen jälkeen kun Israel alkoi käydä veristä sotaansa saarretulla palestiinalaisalueella.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk kirjoitti torstaina viestipalvelu X:ssä olevansa erittäin huolestunut eräiden israelilaispoliitikkojen kommenteista, joissa kannatetaan palestiinalaisten siirtämistä pois Gazasta kolmansiin maihin.

- Kansainvälinen oikeus kieltää suojeltavien ihmisten pakkosiirrot tai karkottamisen miehitetyiltä alueilta tai niiden sisällä, Türk muistutti.

Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset ovat surmanneet Gazan kaistalla jo yli 22 400 ihmistä, joista suuri osa on ollut naisia ja lapsia. Pommitukset ovat aiheuttaneet mittavaa tuhoa päälle kahden miljoonan palestiinalaisen tiheästi asuttamalla kaistalla.

YK:N arvion mukaan 1,9 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Gazassa Israelin iskujen vuoksi. Maailman terveysjärjestö WHO on puolestaan varoittanut nälänhädän ja sairauksien uhasta alueella.

Israel julisti sodan Hamasia vastaan sen jälkeen, kun äärijärjestön taistelijat tekivät Israeliin lokakuun 7. päivänä yllätyshyökkäyksen, jossa sai israelilaisviranomaisten mukaan surmansa noin 1 140 ihmistä. Myös valtaosa Israelissa kuolleista oli siviilejä.

Lisäksi Hamas ja muut äärijärjestöt sieppasivat Israelin mukaan noin 250 panttivankia, joista noin 130 on edelleen vankina.