ISW: Wagner-pomo pilkkasi Putinia

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin teki voitonpäivänä pilkkaa Venäjän presidentistä Vladimir Putinista ja kyseenalaisti tämän harkintakykyä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Näin arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Prigozhin puhui tiistaina ”iloisesta isoisähahmosta”, joka ajattelee olevansa hyvä. Näin sanoessaan Prigozhin viittasi ISW:n mukaan mitä todennäköisimmin presidentti Putiniin.

Wagner-johtaja myös esitti retorisen kysymyksen siitä, mitä Venäjän ja tulevien sukupolvien pitäisi tehdä ja kuinka Venäjä voisi voittaa, jos isoisä paljastuukin täydelliseksi idiootiksi.

Prigozhin on syyttänyt kevään mittaan Venäjän sotilasjohtoa jyrkin sanankääntein, mutta suoraan Putinia vastaan hän ei ole hyökännyt. Hän on kuitenkin pyrkinyt horjuttamaan Putinin auktoriteettia erilaisilla retorisilla tempauksilla.

PRIGOZHIN sanoi viime viikolla vetävänsä Wagner-sotilaat pois Bahmutista tämän viikon keskiviikkoon mennessä, sillä Venäjän sotilasjohto ei ollut hänen mukaansa antanut Wagner-ryhmälle tarpeeksi aseita ja ammuksia. Tiistaina Prigozhin ilmoitti peruvansa aikeensa, vaikkei riittävää asetäydennystä ollutkaan kuulunut.

Bahmut on ollut viime kuukausina Ukrainan sodan taisteluiden keskipiste. Wagner-joukot taistelevat Venäjän armeijan rinnalla Bahmutissa ja muualla Ukrainassa.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto esitti paikallista aikaa tiistaina kunnianosoituksensa Ukrainassa kuolleelle uutistoimisto AFP:n toimittajalle Arman Soldinille ja muille sodassa kuolleille journalisteille.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Karine Jean-Pierren mukaan maailma on velkaa Soldinille ja muille Ukrainassa surmansa saaneille mediatyöntekijöille.

- Journalismi on vapaan yhteiskunnan peruskivi. Maailma on velkaa Armanille ja kymmenelle muulle toimittajalle sekä mediatyöläiselle, jotka ovat menettäneet henkensä valaistessaan Venäjän hyökkäyssodan kauhuja, Jean-Pierre sanoi lausunnossa.

SOLDININ, 32, kerrottiin kuolleen rakettituleen Itä-Ukrainassa tiistaina. AFP:n Ukrainan videokoordinaattorina työskennellyt Soldin sai surmansa lähellä Tshasiv Jarin kaupunkia, joka on lähellä Bahmutia.

AFP:n ryhmä oli paikalla ukrainalaisten sotilaiden kanssa, kun he joutuivat Grad-rakettien tulituksen kohteeksi. Raketti osui lähelle Soldinia, joka sai surmansa. Muut ryhmän jäsenet selvisivät vammoitta.

Uutista päivitetty klo 11.55