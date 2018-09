Italialaisministeri: 50 siirtolaista kadonnut vastaanottokeskuksista

Italian äärioikeistolaisen sisäministerin Matteo Salvinin mukaan Italian vastaanottokeskuksista on häipynyt yli 50 siirtolaista, jotka oli päästetty maahan hiljattain. Siirtolaiset olivat odottaneet maihin pääsyä kymmenen päivää ennen kuin Italia suostui päästämään heitä kuljettaneen Diciotti-laivan maihin.

EU-säännösten mukaan turvapaikanhakijan on tarkoitus hakea turvapaikkaa siitä maasta, johon hän on saapunut, koska kyseinen maa on ensisijaisesti hänestä vastuussa. Moni pyrkii kuitenkin toiseen maahan, vaikka heidät saatetaan palauttaa sieltä saapumismaahan.

Diciottin kyydissä oli pääasiassa eritrealaisia. Italia päästi laivan satamaansa sen jälkeen, kun Irlanti, Albania ja Italian katolinen kirkko olivat luvanneet ottaa useimmat siirtolaiset huomaansa. Monet eritrealaiset yrittävät kuitenkin päästä Saksaan, Ruotsiin tai Britanniaan.

Eritrea on Italian entinen siirtomaa, mutta Italian sisäministeriön tilastojen valossa vaikuttaa siltä, etteivät useimmat Eurooppaan pyrkivät eritrealaiset halua jäädä Italiaan. Vuoden alusta lähtien Italiaan on saapunut 3 000 eritrealaista, mutta heistä alle tuhat on hakenut maasta turvapaikkaa.

Salvinin mielestä siirtolaisten lähtö vastaanottokeskuksista osoittaa, etteivät Italiaan tulevat ole ”sotaa ja nälänhätää pakenevia luurankoja”.