Politiikka
16.4.2026 11:14 ・ Päivitetty: 16.4.2026 11:15
Itämerelle halutaan ainakin yksi alus korjaamaan kaapelivaurioita – EU-komissiolta haetaan liki 10 miljoonan euron rahoitusta
Merikaapelien korjauskapasiteetille haetaan rahoitusta EU-komissiolta 9,55 miljoonaa euroa, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Hanketta koordinoi Huoltovarmuuskeskus, ja siinä on mukana toimijoita myös Ruotsista ja Virosta.
Hankkeen tavoitteena on lyhentää merenpohjassa kulkevien viestintä- ja energiakaapelien korjausaikaa normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä taata korjauskapasiteetin saatavuus.
Tavoitteena on, että Itämerellä olisi käytettävissä vähintään yksi kaapelinkorjausalus, joka pystyy korjaamaan nopeasti kaapelivauriot.
EU-komission rahoitushaku päättyy 6. toukokuuta. Alustavan ilmoituksen mukaan komissio tekee rahoituspäätökset ensi syksyn aikana.
Muokattu otsikkoa klo 14.15: lisätty puuttuva sana ”liki”
