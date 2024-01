Itäradan linjausvaihtoehdot esiteltiin – kustannusarvio 1,6-3 miljardia euroa

Keravalta Porvoon kautta Kouvolaan kaavaillun Itäradan linjausvaihtoehtojen kustannusarvio on 1,6-3 miljardia euroa, selviää Itärata Oy:n tiedotteesta. Kustannuksiin vaikuttava merkittävin tekijä on radalle suunniteltujen tunneleiden kokonaispituus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Edullisimmassa vaihtoehdossa ei ole mukana maanalaista asemaa Keravalla ja Porvoossa. Kalleimmassa vaihtoehdossa maanalainen asema rakennettaisiin Porvooseen ja asemavaraus Keravalle. Nyt valmistuneessa selvityksessä tarkasteltiin useita eri ratalinjauksia.

Itäradan on tarkoitus lähteä Lentoradan erkanemispaikasta. Lentorata on ratahanke, jota on suunniteltu Helsingin Pasilasta lentokentän kautta Keravan Kytömaalle. Itäradan rakentamisen ensimmäinen edellytys on, että Lentorata rakennetaan.

Itärataa suunnitellaan ensisijaisesti nopeaksi henkilöliikenneradaksi, joka on kaksiraiteinen ja sillä liikennöisivät 300 kilometriä tunnissa kulkevat suurnopeusjunat.

Ratayhtiön tiedotteesta huomautetaan, että ratalinjauksella ympäristöolosuhteet vaihtelevat suuresti. Paikoin rata kulkisi rakennetussa kaupunkiympäristössä ja osin jokien yli, metsässä ja pellolla.

Itäradan suunnitteluvaihe kestää kuluvan vuosikymmenen vaihteeseen, ja liikennöinti mahdollisesti rakennettavalla radalla voisi alkaa 2030-luvun lopulla.