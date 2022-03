Itäradan perustaminen sai sinetin – ”Harppaus tulevaisuuteen”

Liikenne- ja viestintäministeriön on tänään yhdessä Itärata-hankkeessa mukana olleiden kuntien kanssa kertonut Itäradan suunnittelua vastaavan osakeyhtiön perustamisesta. Itärata Oy:n perustamisen myötä työt itäisen Suomen ratayhteyden parantamiseksi voivat alkaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n pohjoissavolainen kansanedustaja Tuula Väätäinen pitää Itärata-hankeyhtiön perustamista merkittävänä askeleena, jolla koko Itä-Suomen elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta parannetaan.

”Olen todella tyytyväinen, että osakeyhtiön perustamista koskevat asiakirjat on nyt vihdoin allekirjoitettu ja Itäradan suunnittelu voi toden teolla alkaa. Itäradan toteutuminen merkitsee suurta parannusta koko itäisen Suomen liikenneyhteyksiin, vetovoimaisuuteen ja saavutettavuuteen. Itä-Suomen liikenneyhteyksien on oltava samalla tasolla muun Suomen kanssa. Se on tärkeää niin alueen asukkaiden kuin elinkeinoelämänkin kannalta”, Väätäinen sanoo tiedotteessa.

Väätäisen mukaan uudella raideyhteydellä on merkittävä vaikutus koko Itä-Suomen alueen talous- ja työllisyyskehitykseen.

”Itärata on harppaus tulevaisuuteen, jolla vastataan Itä-Suomen liikenteen ja aluekehityksen tavoitteisiin.”

Myös liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen (sd.) on tyytyväinen. Hän huomauttaa, että Porvoon ja Kouvolan kautta rakennettavan linjauksen vaikutusalueella on lähes kaksi miljoonaa ihmistä, 16 kaupunkia ja 850 000 työpaikkaa.

Eskelisen mukaan Itäradalla tulee olemaan myös erittäin merkittäviä kerrannaisvaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Nopeat ratayhteydet heijastuvat paitsi henkilöliikenteeseen sekä teollisuuden investointipäätöksiin ja tätä kautta työllisyyteen.

”Samaan aikaan Itäradan etenemisen kanssa meidän tulee pitää huolta jo olemassa olevan rataverkon liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Siksi on tärkeää viedä maaliin sekä Karjalan- että Savon-ratojen peruskorjaus ja kunnostus”, Eskelinen muistuttaa tiedotteessa.