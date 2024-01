Itärajan sulku päättyy sunnuntaina – sisäministeri ei luonnehdi ratkaisun tekemistä ”erityisen vaikeaksi”

Hallituksessa on halua jatkaa itärajan sulkua. Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo, että hänellä ei ole sellaista tietoa, että Venäjän toiminta olisi millään lailla muuttunut tai muuttumassa itärajan oltua suljettuna.

Itärajan nykyinen sulku päättyy sunnuntaina, ja sitä ennen hallituksen on tehtävä uusia ratkaisuja. Rantasen mukaan asiasta päätettäneen torstaina valtioneuvoston istunnossa.

- Kaikki vaihtoehdot lähtevät siitä, onko nähtävissä, että Venäjän ja Venäjän rajaviranomaisten toiminta olisi jotenkin muuttumassa vai ei. Päätöksemme perustuvat viranomaisten meille tuottamaan tietoon, hän kertoo STT:lle.

Hallituksen on päätettävä, jatkaako se sulkua vai avaako joitakin raja-asemia. Suomen itäraja on sunnuntaina ollut kuukauden kiinni junille tarkoitettua Vainikkalan raja-asemaa lukuun ottamatta.

Sisäministeri ei avaa hallituksen kaavailuja tarkemmin, koska päätöksen valmistelu on vielä kesken. Hän ei kuitenkaan luonnehtisi ratkaisun tekemistä erityisen vaikeaksi.

- Tietysti asiaan liittyy juridisesti omat kommervenkkinsa, mutta meillä on käytössä oleva lainsäädäntö, jonka perusteella voidaan toimia. Se on erinomaisen hyvä asia.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA on lausunut, että raja voidaan sulkea vain lyhyeksi aikaa, mutta se ei ole tarkentanut, miten lyhyt aika määritellään.

Rantanen on aiemmin arvellut, että kuukausi alkaa olla enimmäisaika, jonka itärajan voi pitää kerrallaan kiinni.

- Silloin on vain ajateltu siten, että jos puhutaan lyhytaikaisuudesta, voisi kuukausi olla lyhyt aika, mutta onhan vuosikin lyhytaikainen vaikkapa ihmisen elämässä, hän sanoo nyt.

Rantanen muistuttaa, että syiden ja perusteiden ja lain käytön edellytysten pitää olla kunnossa.

- Se lähtee kansallisen turvallisuuden suojaamisesta. Ei ole ihan yksioikoista, että se on kuukauden, mutta toimimme tilanteen mukaisesti.

RAJAVARTIOLAIN 16. pykälässä todetaan, että raja voidaan sulkea joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Määräaikainen tarkoittaa sitä, että sulku alkaa jostain ja päättyy johonkin, kuten edelliset hallituksen päätökset ovat tehneet.

Rantanen sanoo, että aina, kun päätös tehdään uudestaan, pitää myös uusi päätös perustella. Perustelujen ei tarvitse olla sinänsä uusia.

- Kaikkea tietoa, joka hallituksella on, ei voi avata. Toivottavasti kansalaisten luottamus riittää siihen, että ne, joilla se tieto on, tekevät oikeanlaisia päätöksiä. Meillä on myös oikeuskansleri, joka valvoo sitä, että perustelut riittävät.

Ensimmäisen kerran kaikki henkilöliikenteen rajanylityspaikat olivat kiinni kaksi viikkoa marraskuun lopusta lähtien. Niiralan ja Vaalimaan rajanylityspaikat avattiin 14. joulukuuta. Silloin testattiin, miten Venäjä reagoi osittaiseen avaamiseen.

SUOMEEN ehti tulla yli 260 turvapaikanhakijaa ennen kuin raja uudestaan suljettiin henkilöliikenteeltä jo 15. joulukuuta. Monilla on ollut viisumi tai oleskelulupa Venäjälle.

Aiempaa sulkupäätöstä perusteltiin sillä, että ilmiö Suomen itärajalla jatkui heti, kun raja avautui.

Virkamiehet ovat haravoineet viime ajat myös keinoja, joita voisi hyödyntää tilanteen mahdollisesti pitkittyessä, ettei rajaa tarvitsisi venkslata auki ja kiinni.

- Tähän kohtaan siitä ei vielä ole apua, mutta seuraavissa päätöksissä ehkä.

