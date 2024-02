Hallitus on päättänyt, että itärajan sulkua jatketaan kahdella kuukaudella. Sulku päättyy 14. huhtikuuta. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla rajasulun vuoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtioneuvosto päätti asiasta yleisistunnossaan tänään.

Hallitus katsoo, että vallitsevassa tilanteessa tämä on välttämätöntä ja oikeasuhtaista, koska kyseessä on vakavasti kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä uhkaava välineellistetyn maahantulon ilmiö. Viranomaisten tietojen perusteella on todennäköistä, että ilmiö käynnistyisi uudelleen, jos itärajalla olisi avoinna olevia rajanylityspaikkoja.

- Venäjän toiminnan muutoksesta ei ole saatu mitään havaintoja. Päinvastoin, saadut tiedot vahvistavat sitä arviota, että Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan. On syytä olettaa, että käsillä on pitkäkestoinen tilanne. Venäjän rajan läheisellä alueella oleskelee vähintään satoja mutta todennäköisesti tuhansia siirtolaisia, jotka odottavat mahdollisuutta jatkaa Suomeen, toteaa sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tiedotteessa.