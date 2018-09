Ja jotta äänestys Timo Soinin luottamuksesta olisi tarpeeksi irvokas, ulkoministeriä odottaa viikonloppuna lento New Yorkiin, Suomi haluaa edistää viikon aikana naisten ja tyttöjen asemaa

Perjantainen äänestys ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamuksesta on samalla äänestys hallituksen luottamuksesta.

Tämä on käynyt selväksi viimeistään sen jälkeen, kun hallituspuolueiden puheenjohtajien lisäksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ilmaisi kantansa julkisuuteen.

Jokinen julisti kokoomuksen ryhmän pysyvän Soinin tukena luottamusäänestyksessä.

– Me äänestetään tässä hallituksen jatkamisen puolesta, Jokinen kommentoi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ovat jo aiemmin vakuutelleet, että hallitus on ulkoministeri Soinin takana luottamusäänestyksessä.

Joukolta oppositioryhmiä antoi tänään epäluottamusesityksensä Soinille. SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmät esittivät epäluottamusta Soinille tämän aborttikannanottojen vuoksi. Soini osallistui virkamatkansa yhteydessä Kanadassa abortinvastaiseen tilaisuuteen. Aiemmin Soini hehkutti verkkosivuillaan Argentiinan senaatin päätöstä olla hyväksymästä aborttia.

Perustuslaki mahdollistaa ministerin luottamuksesta äänestämisen erillisenä toimena hallituksen luottamusäänestyksestä. Nyt kyse onkin brutaalisti ”politiikasta”, kuten keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen eilen kuvaavasti ilmaisi.

”Pakkohan se on äänestää (Soinin puolesta), ei tässä ole vaihtoehtoja. Tätä kutsutaan politiikaksi.”

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) on sanonut pitävänsä ehdottoman tärkeänä, että Soini on itse itse paikalla eduskunnassa luottamusäänestyksessä, joka on erittäin todennäköisesti perjantaina.

Asetelman irvokkuutta korostaa se, että Soini on matkustamassa viikonloppuna Yhdysvaltoihin, missä pidetään YK:n yleiskokous. Suomen valtuuskuntaa johtaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ulkoministeriön oman tiedotteen mukaan ”Suomen keskeisiä YK-politiikan tavoitteita ovat sääntömääräisen järjestelmän puolustaminen, YK:n uudistaminen, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen”. Tiedotteen mukaan ”naisten ja tyttöjen aseman sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen on keskeistä kestävän kehityksen toimeenpanossa ja siksi oleellinen osa viikon ohjelmaa”.

Vaikka nämä menevätkin matkalla enemmän ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen (kok.) rooteliin, näyttää tilanne ulospäin eriskummalliselta. Soini vastustaa aborttia maailman tappiin saakka ja Virolainen mitä todennäköisemmin antaa Soinille luottamuksensa perjantaina eduskunnassa.

Ja eikun yhdessä maailmalle edustamaan.