”Ja te sanotte, että kaikki on hyvin” – Heinäluoma sai Orpon myöntämään köyhimpien häviävän eniten

Kansanedustaja Eero Heinäluoma huomautti eduskunnan täysistuntosalissa kuulleensa paljon ”kaunista sanaa siitä, miten hyvin asiat ovat”.

– On jopa julistettu, että hyvinvointiyhteiskunta on pelastettu. Mutta en oikein tiedä, mihin tässä pitäisi luottaa. Nimittäin kun katsoin valtiovarainministeriön erinomaista selvitystä budjetin tulojakovaikutuksista, niin se on kyllä pysäyttävä kaiken tämän hyvän puheen keskellä, Heinäluoma tuumi.

Hän siteerasi, miten valtiovarainministeriön oma arvio kertoo, että jopa ”kolmasosalla suomalaisista tulevat käytettävissä olevat tulot pienentymään ensi vuonna” hallituksen kaikkien toimien johdosta. Lukuun kuuluu myös hallituksen toteuttamat verotoimet.

– Kolmasosalla pienenevät tulot, Heinäluoma toisti.

– Onko se se suurituloisin kolmannes? Ei todellakaan, vaan pienituloisin kolmannes saa ensi vuonna vähemmän käytettävissä olevia tuloja, kuin tänä vuonna. Ja te sanotte, että kaikki on hyvin ja hyvinvointiyhteiskunta on pelastettu, Heinäluoma ihmetteli suunnaten sanansa hallitukselle.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sai vastauspuheenvuoron välittömästi Heinäluoman jälkeen.

– Muutokset ovat hyvin hyvin pieniä, mitä budjetin vero- ja muut päätökset tuovat suomalaisille. Kun taulukoita katsoo, niin suurin vaikutus tulee tupakkaveron korotuksesta. Muuten se on hyvin neutraali, Orpo selitti.

– Veroratkaisulla Gini-kerroin jopa paranee hieman. Mielestäni olisi tärkeää, että kertoisitte mittakaavat ja euromäärät. Jos mietitään eriarvoisuutta tässä maassa, niin mikään ei ohita työllisyyttä ja sen merkitystä. Ja siinä hallitus on kiistämättä onnistunut, Orpo huomautti.

Gini-kertoimella tarkoitetaan matemaattista mittaria, ja taloustieteessä sillä kuvataan yleensä juuri tuloerojen suuruutta.

Te siis nyt myönnätte.

Mutta valtiovarainministeriön laatimat taulukot ovat yksiselitteisiä. Jos välilliset verouudistukset, kuten tupakkaveron kiristys, otetaan huomioon, niin ensi vuonna kolmen alimman tuloluokan käytettävissä olevat tulot pienenevät. Mikäli välillisiä veroja ei oteta huomioon, niin silloinkin kahden alimman tuloluokan tulot pienevät. Tämä tarkoittaa käytännössä, että noin kolmannes Suomen pienituloisimmista menettää tuloja vuonna 2019.

Heinäluoma sai vastata vielä suoraan budjetin esittelijälle, valtiovarainministeri Orpolle. Hän huomautti ministerin toteavan, miten vaikutukset ovat pieniä.

– Mutta te siis nyt myönnätte, että kolmasosalla suomalaisista tulee ensi vuonna teidän päätösten johdosta vähenemään käytettävissä olevat tulot. Ja kun puhutaan pienistä, se tarkoittaa alle puoli prosenttiyksikköä vähemmän tuloja käytössä.

– Mutta näille jotka ovat pienituloisia, niin ne ovat aika tärkeitä rahoja. Ja vastaavasti siellä suurituloisien päässä te nostatte tuloja sillä samalla puolella prosenttiyksiköllä vastaavasti keskimäärin. Eli kyllähän tämä tarkoittaa sitä, että tämä teidän linjanne ikävä kyllä lisää tuloeroja, Heinäluoma totesi.

Heinäluoma arvioikin, että tämä olisi myös syytä tuoda esiin, kun hallitus kehuu kaikkia hyviä aikaansaannoksiaan.

– Sillä tämä politiikka on ilmeisesti tietoista politiikkaa. Oletan, että teillä on ollut nämä tiedot jo käytettävissä budjettiriihessä. Kolmasosalla tulot pienevät, Heinäluoma vielä painotti.