Jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkavat, finaalisuosikkeja on useita

Urheilun ja liikunnan perimmäinen tarkoitus on edistää ja kehittää ihmisen henkistä ja fyysistä kuntoa. Nyrkkeily on yksi urheilulajim jonka harjoittaminen on esimerkillisen kovaa. Mutta itse päämäärä, vastustajan iskeminen tajuttomaksi, ei ihan palvele urheilun sanomaa. Siksi lajissa on arvosteltavaa eritoten eettisesti.