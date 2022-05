Jälleen palohälytys – Suomen Yrittäjien poliitikkopaneelin kipakka keskustelu sunnuntailisistä keskeytyi hetkeksi

Suomen Yrittäjien neljän suuren puolueen poliitikkopaneelissa tänään Helsingissä puhuttivat muun muassa työmarkkinakysymykset. DEMOKRAATTI Demokraatti

Jos eilen Ylen A-studion lähetys keskeytyi hetkeksi palohälytykseen, tänään vastaava koettiin paneelissa keskusteltaessa sunnuntailisistä.

Palohälytys kesti viitisen minuuttia, mutta panelistien ja yleisön ei lopulta tarvinnut poistua paikalta. Panelisteissa nopeasti rauhoittunut vaaratilanne kirvoitti kommentteja.

– Tämä on nyt sitä harmaata aikaa, totesi kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen.

– En minä uskonut, että tämä näin nopeasti kuumenee tämä tilanne täällä lavalla, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm sanaili.

Sunnuntailisiin kajoaminen nousi tapetille viime viikonloppuna vihreiden puoluekokouksessa. Vihreiden poliittisen ohjelman luonnoksessa oli kirjaus, jonka mukaan ”Haetaan kolmikantaisesti (hallitus ja työmarkkinaosapuolet) malli sunnuntailisien uudistamisesta vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita työntekijöiden kokonaisansioita laskematta.” Tämä kirjaus kuitenkin äänestettiin puoluekokousväen toimesta pois.

Niina Malm ei sunnuntailisiin koskisi.

– Kun viikonloppuisin ollaan töissä, yöt ollaan töissä, illat ollaan töissä, kyllä siitä kuuluu korvaus saada. Se ei koske pelkästään kahvila- tai ravintolayrittäjiä, vaan pelastustoimea, hoivahenkilöstöä ja pienipalkkaisia aloja kuten palvelua-alaa ja kaupan alaa, Malm sanoi paneelissa.

Hän muistutti, että näillä aloilla on etenkin pienipalkkaisia naisia töissä, myös muun muassa yksinhuoltajia.

– Jos heiltä vielä niistetään sitä vähäistä perheaikaa lasten kanssa, kyllä siitä kuuluu se korvaus saada.

Malm totesi myös sunnuntailisien olevan lakiin ja satoihin työehtosopimuksiin kirjattu.

– Olisihan se aikamoinen urakka ruveta sitä muuttamaan tässä tilanteessa, jossa työmarkkinat on tällä hetkellä. En pidä ihan todennäköisenä, että sellaista sopuratkaisua kovin nopeasti saataisiin aikaiseksi. Tässä on myös kyse työn arvostuksesta, siitä, että ollaan valmiita tekemään työtä myös hankalina aikoina. Jos saman palkan saa tekemällä viikolla ne työt, kuka enää haluaa tehdä niitä viikonloppuna, Malm kyseli ja puolusti sunnuntailisiä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdotti kuusi vuotta sitten lakisääteisen tuplapalkan poistoa. Antti Häkkänen surikin, että vihreiden avaus tuli tyrmätyksi.

– Se iso kuva on tietysti se, että Suomi on raa’assa velkakierteessä. Meillä tehdään työtä liian vähän. Maa on putoamassa pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien joukosta tällä menolla. Me tarvitsemme varmasti sellaisia lääkkeitä, joilla yrittäjyys, työnteko ja työllistäminen kannattavat, Häkkänen sanoi.

– Sunnuntailisien osalta on olennaista nähdä se, millä toimialoilla se voisi olla hyvä paikallista sopimista lisäämällä, vaikkapa ravintolatoimialalla. Jos ravintola on muuten kiinni, mutta sinne voisi tulla asiakkaita, sieltä syntyisi uusia työpaikkoja. Jos se pystytään vain paikallisesti sopimaan, että palkkasumma jaotetaan niin, että se on koko kuukauden ajan vaikka sama. Eli kyse on siitä, että vähän toimialahajautetusti katsotaan eikä nähdä kaikkia mörköjä heti kerralla.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi muotoili, että sunnuntailisistä on uskallettava keskustella. Hän arveli, että voitaisiin löytää tapa, jossa kaikki osapuolet olisivat voittajina.

– On aito ongelma, kun meille tulee vaikkapa parhaaseen sesonkiaikaan turisteja Helsinkiin, ravintolat ovat kiinni. Emme me pysty palvelemaan heitä, työpaikkoja voidaan menettää. Tietenkään ratkaisu ei voi olla se, että työntekijän kokonaisansio jotenkin romahtaisi tai leikkaantuisi. Minusta tässä pitää lähestyä paikallisen sopimisen näkökulmasta.

Palohälytys tuli juuri, kun Lohi oli ottamassa Lapin pelastuslaitoksen toiminnan hyvänä esimerkkinä keskusteluun.

– Lapin pelastuslaitoksella on sovittu niin, että heillä on kuukausipalkka, joka sisältää ne lisät. Silloin on ihan sama, oletko töissä maanantaina, keskiviikkona, sunnuntaina vai lauantaina.

Perussuomalaisia paneelissa edusti kansanedustaja Lulu Ranne. Hän sanoi alkuun, että vihreiden esitys kertoo, miten kaukana puolue on siitä todellisuudesta, millaista työtä Suomessa tehdään. Tämän jälkeen hän kantoi huolta isoista asioista kuten Suomen julkisen talouden kunnosta ja muun muassa verotuksen tasosta.

Ranteelta kysyttiin, ymmärtääkö hän ravintoloiden ongelmia sunnuntailisiin liittyen. Hän tuntui suhtautuvan myönteisesti siihen, jos paikallisesti sopimalla pystyttäisiin saamaan aikaan win-win-tilanne.

– Mutta se palkka, mikä työntekijälle jää käteen, sillä pitää pystyä elämään. Jos meillä on ravintola-alalla hyvinkin pieniä palkkoja, kuten meillä on, tässähän se ongelma itse asiassa on. Kaikki yrittäjät haluavat maksaa työntekijöilleen joka päivä sellaisen palkan, jolla tulee toimeen. Mutta kun tilanne on tällainen kuin se on Suomessa, pitää puuttua näihin isoihin asioihin.