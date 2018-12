Jälleen uusi ministeriero Britanniassa – brexit-sopimus ei kelpaa tiedeministerille

Britanniassa jälleen uusi ministeri on ilmoittanut erostaan protestina Britannian ja EU:n neuvottelemalle brexit-sopimukselle. Asiasta kertovat muiden muassa BBC ja Guardian.

Britannian yliopistoista ja tieteestä vastaava ministeri Sam Gyimah ilmoitti erostaan Twitterissä ja kertoi äänestävänsä EU-erosopimusta vastaan. Hän on jo seitsemäs ministeri, joka on lopettanut pääministeri Theresa Mayn hallituksessa vastalauseena brexit-neuvottelujen kululle.

Gyimahin mukaan Mayn neuvottelema erosopimus tarkoittaisi, että Britannia olisi edelleen sidottu EU:n sääntöihin vaikka menettäisi äänivaltansa unionissa.

– Näissä pitkittyneissä neuvotteluissa EU:n jäljelle jäävät 27 jäsenmaata tulevat toistuvasti ja pysyvästi moukaroimaan meidän etujamme useiden vuosien ajan. Britannia tulee häviämään ja muuttuu sääntöjen laatijasta sääntöjen vastaanottajaksi, hän perusteli Facebookissa.

Myös monet muut Mayn konservatiivipuolueen edustajat ovat arvostelleet erosopimusta. Karvainta kritiikkiä on herättänyt Pohjois-Irlannin rajakysymys. Britannia ja EU haluavat kumpikin säilyttää Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajan mahdollisimman avoimena, mutta järjestelyn yksityiskohdista on tarkoitus sopia vasta myöhemmässä vaiheessa.

Ellei sopua löydy määräaikaan mennessä, erosopimus edellyttää, että Britannia ja EU muodostavat yhteisen tullialueen, josta pääsee eroon vain yhteisellä päätöksellä.

Kyseinen varasuunnitelma närästää useita Mayn hallituspuolueiden edustajia sekä oppositiota, koska sen on tulkittu tarkoittavan, että Britannia jää roikkumaan EU:hun ilman äänivaltaa.

Britannian parlamentti äänestää erosopimuksesta 11. joulukuuta. Sopimuksen läpimeno on epävarmaa, sillä sitä vastustaa rivistä lipeävien Mayn konservatiivipuolueen kansanedustajien lisäksi myös hallituskumppani DUP-puolue. Oppositiossa oleva työväenpuolue on niin ikään ilmoittanut vastustavansa sopimusta.

Guardianin mukaan Gyimah liittyy todennäköisesti kampanjaan, joka ajaa uutta kansanäänestystä EU-erosta.