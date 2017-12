Jan Vapaavuori: Jos olisi enemmän valtaa, tämän hallituksen uudistuksen peruuttaisin

Mikkel Näkkäläjärvi on Demarinuorten puheenjohtaja.

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi hämmästelee Twitterissä työttömien niin kutsutusta aktiivimallista käytävää keskustelua.

Hän kiinnittää huomiota mallin puolustajien argumentaation.

– Moni ”aktiivimallin” puolustaja näyttää nyt kritisoivan kansalaisaloitteen tekijää. Siis kansalaista, joka käyttää demokraattista oikeuttaan pyrkiä vaikuttamaan lakiin kansalaisaloitteella. Viimeinen hätähuuto: henkilöön käyminen. Surkeaa katsottavaa. # aktiivimalli # adhominem, Näkkäläjärvi kritisoi.

Hallituksen esittämää, vuoden alusta voimaan astuvaa aktiivimallia on kutsuttu malliin kriittisesti suhtautuvasta oppositiosta muun muassa raippamalliksi ja rankaisumalliksi. Mallia on kritisoitu voimakkaasti myös Työttömien Keskusjärjestöstä.

Mallin kumoamista vaativa kansalaisaloite on kerännyt jo 86 500 allekirjoitusta.

Näkkäläjärvi ei kerro suoraan, keihin keskustelijoihin hän viittaa.

Myös muun muassa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on kommentoinut keskustelua samansuuntaisesti Twitterissä.

– Jokaisella poliitikolla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja kotirauhaan, piste. Häirintä ja ilkivalta eivät kuulu demokratiaan, ja meillä jokaisella on vastuu siitä, että julkista keskustelua käydään tavalla, joka mahdollistaa turvallisen osallistumisen siihen, Andersson päivittää.

– Tästäkin syystä tuntuu varsin vastenmieliseltä, että muun muassa kokoomuksen verkkomedia nyt julkisesti riepottelee aktiivimallialoitteen tekijän henkilöä, tuloja ja kotikaupunginosaa. Juuri tällainen keskittää neg. huomiota henkilöön asiakeskustelun sijaan, Andersson jatkaa.

Mikkel Näkkäjärvi on pari päivää sitten vaatinut aktiivimallin perumista.

– Varsin ripeästi ja väkevällä tavalla on kansa näyttänyt, ettei sulata työttömien kyykytystä. Hallituksen ajama ns. # aktiivimalli on syytä perua, hän on kirjoittanut.

Kun Li Andersson puhuu kokoomuksen verkkomedian riepottelevan aktiivimallin tekijän henkilöä, hän viitannee Verkkouutisten journalistiseen valintaan, jossa lehti uutisoi aktiivimallin kumoamista vaativan kansalaisaloitteen tekijän asuvan ”ökyalueella”.

IL: Aktiivimallialoitteen tekijä asuu Helsingin ökyalueella, puuhaa uutta aloitetta asumistuesta, Verkkouutiset otsikoi Iltalehden artikkelista tehdyn sitaattiuutisen.

Aktiivimalli-kansalaisaloitteen tekijä on yhdeksän vuotta työttömänä ollut intohimoinen maanpuolustusharrastaja, Iltalehti puolestaan oli otsikoinut.

Verkkouutisten otsikointia on kommentoitu muutoinkin aktiivisesti Twitterissä ja muun muassa siihen on kiinnitetty huomiota, että uutisen on tehnyt aktiivimallia puolustaneen kansanedustaja Juhana Vartiaisen avustaja. Seuraavassa esimerkkejä Twitter-keskustelusta:

