Slovenian pääministeri Janez Jansa vältti virkarikossyytteen, kun Slovenian parlamentti äänesti asiasta myöhään keskiviikkoiltana. Jansa voitti äänestyksen äänin 44–42. Jansan virkarikossyytteitä olivat esittäneet vasemmistopuolueet.

Jansa haluttiin syytteeseen koronaviruspandemian hoidosta ja lisäksi muun muassa rikkomuksista lehdistönvapautta vastaan.

Koronapandemia on kurittanut kovalla kädellä kahden miljoonan asukkaan Sloveniaa. Maassa on todettu yli 252 000 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan yli 4 300. Miljoonaa asukasta kohti maassa on kuollut 2 098 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 170.

Jos syytteet olisi nostettu, runsaan kuukauden päästä EU-puheenjohtajana aloittavassa Sloveniassa olisi todennäköisesti jouduttu järjestämään ennenaikaiset vaalit.