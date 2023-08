Jani Mäkelä: Perussuomalaisia kohdeltiin kuin halpaa makkaraa – Riikka Purran mukaan ”kesän karuselli” on tyrmistyttänyt monia

Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan olennaista nykyisessä ristipaineessa on se, että hallitus on yhtenäinen. Hänen mukaansa on täysin välttämätöntä, ettei hallitusohjelman kirjauksia kyseenalaisteta eikä niitä tulkita uudelleen.