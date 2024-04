Jani Mäkelä vastaa nyt Vornasen tapaukseen liittyviin kysymyksiin – “Se on varmaan aika ilmiselvää”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän työvaliokunta esittää edustaja Timo Vornasen erottamista eduskuntaryhmästä, puolue tiedotti tänään. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajistosta ja neljästä muusta kansanedustajasta koostuva työvaliokunta kävi tänään aamulla etäkokouksessaan läpi saamansa selvityksen ja kuuli kansanedustaja Timo Vornasta viime viikolla tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta.

Työvaliokunta päätti yksimielisesti esittää eduskuntaryhmälle, että edustaja Vornanen erotetaan eduskuntaryhmästä luottamuspulan vuoksi.

Näin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä vastasi päivällä Demokraatin esittämiin kysymyksiin käydystä työvaliokunnan kokouksesta.

Mistä luottamuspula (Vornaseen) johtuu?

– Se on varmaan aika ilmiselvää, että on ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka eivät yleisen järjenkäytön perusteella oikein istu kansanedustajan toimintaan.

– Nämä julkisuudessa olleet asiat liittyen perjantaiaamuyön tapahtumiin.

Helsingin poliisi epäilee, että 54-vuotias mies osoitti aseella kahta henkilöä päin ja ampui laukauksen maahan ravintola Ihkun edessä Helsingissä torstain ja perjantain välisenä yönä 26. huhtikuuta. Miestä epäillään tällä hetkellä vaaran aiheuttamisesta, laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.

Poliisi ei ole vahvistanut epäillyn henkilöllisyyttä esitutkintalain perusteella, mutta mediatietojen mukaan kyseessä on Vornanen.

Mitä seikkoja painotitte, kun pohditte päätöstä?

– Kokonaisharkinta. Eli me emme ota kantaa juridiikkaan, vaan tässä on kysymys…luottamuksesta, Mäkelä vastaa.

Vornanen on sairauslomalla, siitä huolimatta katsotaan, että tällainen päätösprosessi voidaan viedä läpi?

– Sairausloman suhteen oli sellainen kunnioitus, että kysyin häneltä etukäteen, onko hän käytettävissä kuultavaksi. Kertoi olevansa, niin sitten kuultiin.

Pidätkö selvänä, että eduskuntaryhmä erottaa hänet?

– En lähde ryhmän puolesta ennakoimaan. Tämä on selkeästi työvaliokunnan esitys, joka nyt vähän ehkä poikkeuksellisesti päätettiin tiedottaa asiaan liittyvän voimakkaan julkisen intressin johdossa. Normaalistihan näistä ei tiedoteta, vaan ne vain esitetään ryhmälle ja ryhmä tekee päätöksensä. Niin tekee nytkin päätökset, kunnioitan ryhmän päätösvaltaa.

Miten te olette kuulleet Vornasta?

– Etäyhteyden välityksellä kuultiin tänään työvaliokunnan kokouksessa. Myös kirjallisesti hän oli voinut lähettää oman näkemyksensä asioista meille.

Onko hän lähettänyt myös kirjallisesti?

– On lähettänyt.

Mitä voit sanoa siitä, että miten Vornanen suhtautuu työvaliokunnan esitykseen?

– En lähde hänen puolestaan asiaa kommentoimaan. Jos häneltä siihen kommentin haluatte, kannattaa pyytää. En pysty siihen ottamaan kantaa.

Demokraatti ei ole tavoittanut Vornasta kommenttia varten.

Onko hän itse myötämielinen teidän ratkaisullenne?

– Tämä on juuri osa sitä asiaa, mihin en pysty ottamaan kantaa. Sitä pitää kysyä häneltä itseltään, jos haluatte tietää.

Aikooko hän jättää kansanedustajan tehtävän?

– En tiedä. En ole sellaista kysymystä lähtenyt ainakaan itse hänelle esittämään.

Mitä käytännössä tarkoittaa, jos hänet erotetaan ryhmästä? Hänestä tulisi sitten oma eduskuntaryhmänsä, näinkö se menee?

– Niin se periaatteessa menee. Voi toimia haluamallaan tavalla sen ryhmän jäsenyyden suhteen.

Tarkoitat oman ryhmänsä jäsenyytensä suhteen?

– Voi toimia silloin monella eri tavoin, esimerkiksi oman ryhmän perustamalla.

Mitä ne muut tavat ovat?

– Se varmaan pitäisi kysyä eduskunnan hallinnolta, onko tavallaan pakko kuulua mihinkään ryhmään, voisiko olla täysin ulkopuolisena tai muuta. En ole lähtenyt sellaisella spekuloimaan. Varmaan heiltä kannattaa varmistaa, miten se menee hallinnollisesti.

Lain mukaan kansanedustaja voi kesken vaalikauden erota eduskuntaryhmästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti eduskuntaryhmälle ja siirtyä eduskuntaryhmästä toiseen, perustaa uuden eduskuntaryhmän tai jättäytyä eduskuntaryhmien ulkopuolelle.

Demokraatin tietojen mukaan Vornanen ei ole pyytänyt eduskunnalta vapautusta edustajantoimesta.

Oliko sinulla ennalta tietoa Vornasen tavasta säilyttää, tai että hänellä on aseita. Oliko sinulla mitään tietoa, että hänellä on mahdollisesti ase?

– Siis tämä ase (ampumavälikohtauksessa olleeksi epäilty ase) vai ylipäänsä aseita?

Sekä että, oliko kummastakaan tietoa?

– Oli se ymmärrys, että hän on metsästyksen harrastaja ja sitä kautta oletus, että hänellä jotain aseita jossain on, mutta ei tietenkään ollut mitään käsitystä tähän tilanteeseen kuuluneesta käsiaseesta.

Mitä ajattelet siitä, että hänellä oli käsiase tilanteessa, josta poliisi on kertonut?

– Olisin hyvin varovainen ottamaan kantaa hallussapitoon liittyviin kysymyksiin, kun ne liittyvät rikostutkintaan ja juridiseen prosessiin. Mutta ei se taas yleisellä järjellä arvioituna oikein ole kansanedustajan asia kannella aseita mukanaan.

Mediassa on kerrottu, että poliisi on takavarikoinut Vornasen aseet ja niiden aseluvat harkitaan nyt uudelleen.

Vornanen on väittänyt Savon Sanomille ja Karjalaiselle, että hänelle on myönnetty aseenkantolupa myös 6.35-kaliiberiseen CZ 92 -taskuaseeseen aikaisemman työn ja itsensä suojaamisen perusteella. Juuri tällä aseella hänen epäillään HS:n mukaan ampuneen Helsingin yössä maahan.

Vornanen, joka on siviiliammatiltaan poliisi, on kirjoittanut asiasta myös Facebookissa, jossa hän sanoo, että “poliisin aserekisterissä näkyy hyvin selvästi mihin käyttötarkoitukseen Vornasen aseen kantolupa on myönnetty”.

Poliisin työ ei ole peruste aseluvalle, sanoo taasen ylitarkastaja Tarja Ranta Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön lupahallinnosta Helsingin Sanomille.

– Virka-aseet ovat asia erikseen. Tuo liittyy nyt johonkin ihan muuhun, Ranta toteaa lehdelle.

Onko muista hallituspuolueista oltu teihin yhteydessä Vornasen tapauksesta? Jos ovat olleet, mikä viesti on ollut?

– Olen itse asiassa oma-aloitteisesti ollut yhteydessä kaikkien hallituspuolueiden ryhmien puheenjohtajiin vähintäänkin ja tarjoutunut vastaamaan heidän ja heidän ryhmänsä kysymyksiin liittyen tähän asiaan. Ollaan pidetty avoimesti yhteyttä.

Minkälaisia kysymyksiä heillä on noin pääsääntöisesti ollut?

– Ei mitään dramaattisempaa. On vain pidetty ajan tasalla, missä mennään. Kerroin esimerkiksi, että meidän työvaliokuntamme kokoontuu ja käsittelee tätä asiaa. Ei sieltä nyt toiselta puoleltakaan ole mitään sen dramaattisempaa kyselty. On arvostettu, että ollaan avoimia meidän puolelta.

Koetko, että olette ollut avoimia puolueessa?

– Kyllä. Ollaan ainakin hallituskumppaneiden suuntaan oltu avoimia ja medialle ollaan kerrottu se, mikä on siinä tilanteessa kerrottavissa.

Onko muista puolueista toivottu, että tekisitte tämän ratkaisun, jota työvaliokunta nyt suosittelee?

– En osaa kantaa heidän toiveisiinsa, mutta mielestäni minulle ei ainakaan ole sellaisia kovin voimakkaasti esitetty. Se olisi aika turhaa, koska me teemme omat ratkaisumme sen mukaan mitä hyväksi näemme.

Ei ole voimakkaasti esitetty, mutta onko kuitenkin annettu ymmärtää, että olisi hyvä, että hänet erotettaisiin?

– Viittaan lähinnä siihen, mitä julkisuudessa joittenkin puolueiden edustajat ovat antaneet kommentteja, niin kyllä siellä on sen suuntaisia näkemyksiä esitetty, mutta ei sen voimakkaammin.

Vaikuttaako tämä tapaus mitenkään hallitusyhteistyöhön?

– Mielestäni sillä ei ole mitään yhteyttä siihen asiaan.

Mitä ajattelet median toiminnasta tässä tapauksessa?

– Ymmärrän sinänsä, että mediaa nämä asiat kiinnostavat. Mutta tavallaan maltti olisi valttia aina näissä asioissa.

Missä se on näkynyt, että maltti ei olisi ollut valttia?

– Viittaan esimerkiksi siihen, että ei ole mitään kohtuullisuutta lähteä kenenkään kotiovelle koputtelemaan ja kuvia ottamaan siitä. Se on täysin törkeätä toimintaa.

Näetkö tarpeita muuttaa eduskunnan turvallisuustarkastuksia tai aseiden säilyttämisen käytäntöä?

– En.

Miksi et?

– Eihän millään työpaikalla ihmiset mene työpaikalle sisään turvatarkastuksen läpi. Ei missään sellaista käytäntöä ole työntekijöillä. Toki vieraat ja asiakkaat menevät moniinkin yrityksiin, mutta eihän työntekijöitä missään turvatarkasteta ennen kuin he pääsevät töihin. Se olisi aika erikoista, että eduskunnassa olisi tällainen käytäntö.

Kansanedustajat, heidän avustajansa ja virkamiehet pääsevät taloon tällä hetkellä ilman turvatarkastusta.

Poliisi on kertonut Helsingin Sanomille, ettei Vornasella ole ollut asetta ravintola Ihkun edustan tapahtumia ennen eduskunnassa torstaina päivällä. Eduskunnasta on myös aiemmin annettu tieto, että vaikka kansanedustajat voivat tilapäisesti säilyttää harrastusaseitaan eduskunnan turvatiloissa, Vornanen ei ole säilytyspalvelua käyttänyt.

Oletko itse metsästys- tai ampuma-aseharrastaja ja onko sinulla ollut eduskunnassa säilössä aseita?

– Minulla on metsästyskortti eikä ole ollut ainakaan tähän päivään mennessä säilössä aseita eduskunnassa. Voi sellainenkin päivä tulla, että sitä palvelua tarvitsee, Jani Mäkelä pohtii.

Miten Vornasen tapaus vertautuu mielestäsi muihin perussuomalaisten edustajien aiempiin edesottamuksiin, joihin puolue on joutunut puuttumaan?

– Tässä on ihan omana aspektinaan yhtymäkohta ampuma-aseeseen. Se tekee niin poikkeuksellisen tästä tapauksesta. Sen takia käytinkin termiä poikkeuksellinen siihen aiemmin kantaa ottaessani.

Koska teidän puoluehallitus kokoontuu?

– Siihen en osaa ottaa kantaa, kun en ole sen kokouksen koollekutsuja.

Käsitelläänkö siellä Timo Vornasen erottamista puolueesta?

– Sama asia (eli ei osaa ottaa kantaa).

Mäkelä on puoluehallituksen jäsen eduskuntaryhmän mandaatilla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä on tällä hetkellä 48 kansanedustajaa, perussuomalaisten 46 ja SDP:n 43. Jos Vornanen erotetaan ryhmästä, sillä ei vaikutusta eduskuntaryhmien suuruusjärjestykseen.

Lisätty viimeinen kappale kello 15.56.