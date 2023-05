Janne Riiheläinen: Infosota käy kuumana – iskeekö Ukraina Venäjälle oikeasti vai trollaten?

Meillä on tarve uskoa, kun Ukraina vihjaa nolanneensa Putinia ja iskeneensä milloin mihinkin päin äiti-Venäjää. Suuri osa toimista on kuitenkin puhdasta psykologista sodankäyntiä. Janne Riiheläinen

Eräs Venäjän suurhyökkäyksen seurauksista oli, että kun aiemmin Venäjän asevoimia pidettiin toiseksi mahtavimpina koko maailmassa, nyt niitä pidetään enää toiseksi mahtavimpina Ukrainassa.

Määritelmässä on huulenheitosta huolimatta vinha perä.

Toinen asia, jossa Venäjää on pidetty hyvin vahvana, on informaatiovaikuttaminen ja psykologinen sodankäynti.

Yhdysvaltoihin kohdistunut hyvin monipuolinen, ja kenties vaikuttanutkin, vaalihäirintä 2016 loi kuvan trollitehtaiden pelottavasta osaamisesta.

Sen jälkeen läntiset demokratiat ovat ymmärtäneet varustautua informaatio-operaatioihin sekä myös itse tehdä niitä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen tiedustelutiedon avointa julkaisemista on käytetty Venäjää vastaan.

SAMOIN kuin aseellisella puolella, nyt Venäjä on jäämässä myös informaatiosodassa Ukrainan jalkoihin. Pohjan tälle luo se, miten presidentti Volodymyr Zelenskyin henkilöbrändi on noussut vaikuttavuudessaan maailmanhistorialliseen luokkaan.

Nyt Ukraina on laittanut uuden vaihteen päälle iskuissa Venäjän puolelle. Se haluaa luoda kuvan, miten miehittämättömät hyökkäysalukset ilmassa ja merellä uhkaavat jatkuvasti venäläisiä myös kaukana varsinaisista taisteluista.

Tähän asti Venäjä on pystynyt vähentämään kaukovaikuttamisen riskejä uhkailemalla demokraattisia maita sodan laajenemisella, jos Ukrainalle annetaan kauas kantavia asejärjestelmiä.

Tällainen Venäjän informaatiovaikuttaminen on toiminut: läntinen apu Ukrainalle on ollut hitaampaa tai jopa estynyt pelottelun takia. Moni länsimaa on edellyttänyt toimitusten ehtona, ettei Ukraina iske saamillaan aseilla Venäjän maaperälle.

ÄSKETTÄIN Kremlin torneja lähestyi kaksi dronea, jotka Venäjän ilmatorjunta onnistui ihmeen sopivasti pudottamaan – ja mainostamaan näin osaavuuttaan.

Kreml on Venäjän hallitsijan ja hallinnon ikiaikainen symboli, jonka vaurioittaminen olisi voimakas ele. Itse hyökkäys ei ollut tuhovoimaltaan kummoinen.

Nyt runsaan viikon aikana media on seurannut tapahtumia Belgorodissa. Harva oli kuullut tuosta venäläisestä pikkukaupungista ennen Venäjän suurhyökkäyksen alkua. Lähellä Ukrainan rajaa sijaitsevana sen asema Venäjän sotaponnisteluissa on ollut tärkeä.

Ukraina on jo aiemmin iskenyt kaupungin alueelle, tuhoten muun muassa polttoainevarastoja. Ukraina kieltää järjestelmällisesti iskut Venäjän puolelle, mutta tekee sen yleensä kuvaannollisesti silmää vinkaten.

Nyt alueelle rajan yli hyökkäsi joukko venäläisiä, jotka ovat julistautuneet Putinin hallinnon kaatajiksi.

Putin on vakuuttanut vanhan “piiritetty Äiti-Venäjä” -myytin mukaisesti venäläisille, että Ukraina ja länsi ovat milloin tahansa hyökkäämässä Venäjälle. Nyt tapahtunut näyttäisi todistavan puheet – mutta samalla se myös osoittaa selvästi, ettei tähän hyökkäykseen ole oikeasti varauduttu.

Kun sekä Kreml että Venäjän maaperä ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi, asettuu Putinin asema Venäjän suojelijana kyseenalaiseen valoon.

Ukrainan toimien järkytystä Venäjän hallinnon sisällä lisää sekin, että Belgorodissa on sijainnut yksi Venäjän taktisten ydinaseiden varastoista.

HARHAUTUKSESTA ja hermostuttamisesta oli kyse silloinkin, kun Ukrainan tiedustelupomo puhui medialle aikeista tilaisuuden tullen surmata presidentti Putin tai Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin.

Venäjän on kaiken tämän takia pakko hajottaa sotilaitaan suojaus- ja vartiointitehtäviin paljon muuallekin kuin rintamalle.

Kaikki nämä toimet ja puheet yhdessä ovat siis todennäköisesti osa Ukrainan vastahyökkäyksen valmistelua.

Kaikki nämä toimet ja puheet yhdessä ovat siis todennäköisesti osa Ukrainan vastahyökkäyksen valmistelua.

Niillä yritetään hämätä tiedustelua, hajauttaa Venäjän resursseja pois rintamaosuuksilta ja osittain myös pehmittää venäläisten mielialoja, masentaa heitä valmiiksi.

Samalla näin saadaan kohotettua tunnelmaa Ukrainan kannalta elintärkeissä demokraattisissa maissa.

UKRAINAN tukijoiden on lännessä turhankin helppo uskoa asioita ja näkökulmia, jotka ovat oman mielen mukaisia.

Itsekin olen harhautunut monesti uskomaan tästä sodasta toivomiani uutisia, jotka ovat osoittautuneet vääriksi tai vaillinaisiksi.

Toki olisi myös Ukrainan etu pitää sitä tukeva suuri yleisö suhteellisuudentajuisena ja realistisena tilannekuvassaan.

Mutta siihen kannattaa jokaisen itsekin panostaa. Toivotaan, että kesän tullen voimme iloita todellisista, oikeista uutisista Ukrainan taistelussa miehittäjää vastaan.