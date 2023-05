Jännitysnäytelmä Turkissa: Erdoganin valtakausi voi päättyä sunnuntain vaaleihin

Turkissa on aloitettu äänestys maan tärkeissä presidentin- ja parlamenttivaaleissa. Vaaleja on kuvattu historiallisiksi, koska niissä ratkaistaan presidentti Recep Tayyip Erdoganin yli kaksikymmenvuotisen valtakauden jatkuminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Äänestys alkoi rauhallisissa tunnelmissa aamukahdeksalta ja jatkuu iltaviiteen asti.

Turkin oppositioliittouman ehdokas Kemal Kilicdaroglu on noussut ykköseksi lähes kaikissa kannatusmittauksissa, mutta myös Erdogania kannattaa vähintään 40 prosenttia kaikista äänestäjistä.

Jos kumpikaan ei saa vaadittua vähintään yli 50:tä prosenttia kaikista äänistä, menevät vaalit toiselle kierrokselle 28. toukokuuta.

Kolmannella presidenttiehdokkaalle, Sinan Oganille, on kannatuskyselyissä povattu vain pieni määrä ääniä, ja neljäs ehdokas Muharrem Ince vetäytyi viime viikolla.

PARLAMENTTIVAALIEN tuloksia ei pidetä yhtä merkittävinä, koska Turkin nykyisessä järjestelmässä presidentti pystyy päätöksenteossa ohittamaan parlamentin.

Jos Kilicdaroglu voittaa, päättää se Erdoganin pitkän poliittisen uran ja voi johtaa rikossyytteisiin häntä sekä hänen lähipiiriään vastaan korruptiosta ja muista väärinkäytöksistä.

Turkin oppositioliittouma on pannut pystyyn oman ääntentarkkailujärjestelmänsä verratakseen tuloksia virallisesti ilmoitettuihin. Pääoppositiopuolue CHP on lähettänyt vaaliuurnille ympäri maata noin 300 000 omaa tarkkailijaansa, ja myös Etyj on lähettänyt tarkkailijoitaan.

Tietoja tuloksista odotetaan jo tämän illan aikana. Alustavat tulokset on sääntöjen mukaan julkistettava ennen keskiyötä. Vaalitulokset voidaan haastaa, ja mahdollisista väärinkäytöksistä vaaliuurnilla voidaan valittaa vielä huomenna iltapäivällä kello 17:ään asti.

TURKISSA pelätään yleisesti väkivaltaisuuksia vaali-iltana, ja Kilicdaroglu on neuvonut kannattajiaan olemaan provosoitumatta ja pysyttelemään kodeissaan sen jälkeen, kun he ovat käyneet äänestämässä.

- Jos mennään kaduille juhlimaan, saattaa syntyä mellakoita, jotkut voivat provosoitua ja aseistetut (henkilöt) voivat tulla kaduille. Me emme saa antaa tämän tapahtua, Kilicdaroglu sanoi Turkin televisiossa yli viikko sitten.

Erdogan julisti perjantaisessa kampanjapuheessaan Istanbulissa, että tarvittaessa hänen kannattajansa ”puolustavat henkeen ja vereen Turkin vapautta ja tulevaisuutta”, jos sitä vastaan hyökätään. Hän viittasi puheessaan myös vallankaappausyritykseen Turkissa vuonna 2016, jolloin noin 250 ihmistä kuoli Erdoganin käskettyä kannattajansa kaduille puolustamaan vaaleilla valittua hallintoa.

Sen sijaan että Erdogan olisi tuominnut viimeviikkoiset hyökkäykset opposition vaalitapahtumissa, ovat sekä Erdogan että sisäministeri Süleyman Soylu syyttäneet hyökkäyksistä oppositiota itseään.

VAALIKAMPANJOINTIA on käyty kireissä tunnelmissa. Pääoppositiopuolue CHP:n vaalitoimistoa häiriköitiin vastikään, ja opposition vaalijulisteita revittiin alas kaduilla Kaakkois-Turkin Sanliurfassa.

Lisäksi viime viikonloppuna useita ihmisiä loukkaantui, kun joukko Erdoganin kannattajia kivitti Istanbulin oppositiokaupunginjohtajan Ekrem Imamoglun vaalibussia Itä-Turkin Erzurumissa poliisin katsoessa toimettomana.

Erzurumin tapahtumien tosin on uskottu vahvistaneen lähinnä Kilicdaroglun kannatusta, koska moni on tuominnut hyökkäykset.

Tunteita yritetään viilentää muun muassa sillä, että alkoholin myynti on kielletty vaalipäivänä keskiyöhön saakka, kuten aina vaalipäivinä. Säännöt kieltävät myös aseenkannon asuinalueilla vaalipäivänä kaikilta muilta paitsi poliiseilta ja turvallisuusjoukoilta. Myös kahvilat ja baarit on suljettu päivän ajan.

Ayla Albayrak/STT