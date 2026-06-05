Tiede ja teknologia
5.6.2026 05:32 ・ Päivitetty: 5.6.2026 05:32
Japani muutti mieltään: ydinlaitoksiin tehdään isot päivitysremontit
Japani aikoo uusia pitkälle toistakymmentä ydinreaktoria, kertoi maan media perjantaina. Viisi reaktoria korvattaisiin uusilla tai päivitettäisiin 2040-luvun aikana ja kymmenkunta 2050-luvun kuluessa.
Lopulliset päätökset asiasta on tarkoitus tehdä vielä tämän kesän aikana.
Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen sen jälkeen kun erittäin voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami saivat aikaan tuhoisan ydinvoimalaonnettomuuden Fukushimassa vuonna 2011.
MAA TARVITSEE kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja saarivaltion energiankulutuksen ennakoidaan kasvavan runsaasti.
Japanin energiateollisuuden laskelmien mukaan 2040-luvulla tarvitaan lisää sähköä noin 5,5 miljoonaa kilowattia, mikä vastaa suurin piirtein viiden ydinreaktorin tuotantokapasiteettia.
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