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Ulkomaat

13.7.2026 07:03 ・ Päivitetty: 13.7.2026 07:03

Japani pelästyi Venäjän vakoilua – haluaa luoda uuden tiedustelupalvelun

iStock

Japani lupaa vastedes torjua pontevammin Venäjän vakoilua. Japanin viranomaisten heikon vastatiedustelukyvyn takia Venäjä on pystynyt hankkimaan maan yrityksiltä lähes mielin määrin asevoimiensa tarvitsemaa teknologiaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Japanin hallituksen tiedottaja antoi lausunnon asiasta sen jälkeen, kun New York Times -lehti paljasti Japaniin muuttaneen kymmeniä Venäjän vakoojia. Sunnuntaisessa jutussa kuvailtiin, miten Japanin lainsäädännön aukkojen takia etenkin yritysvakoilu ja länsipakotteiden kierto on siellä Venäjälle helpompaa kuin monissa muissa maissa.

Hallituksen tiedottaja ei kommentoinut suoraan lehden kertomaa, mutta myönsi että viranomaisten täytyy nyt tehostaa vihamielisen ulkomaisen tiedustelun torjuntaa.

New York Timesin mukaan länsimaat ovat varoittaneet Japania siitä, että Venäjä on pyrkinyt Japanissa hankkimaan kaksoiskäyttöön eli sekä siviilikäyttöön että aseisiin soveltuvia komponentteja.

MAAN LAIT eivät salli esimerkiksi puolustusviranomaisten, diplomaattien ja poliisin keskinäistä tiedonvaihtoa, mitä Venäjä on käyttänyt hyväkseen.

New York Times kertoi maanantaina muun muassa japanilaisten virkalähteiden perusteella, että Japanin viranomaiset ovat kulisseissa lähestyneet ainakin Yhdysvaltoja, Australiaa ja Saksaa pyytääkseen neuvoja uuden tiedustelupalvelun perustamiseksi.

New York Times kirjoitti sunnuntaina, että Japanin heikot vakoilulait ja kukoistava korkean teknologian teollisuus ovat tehneet siitä ratkaisevan tärkeän osan Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

LEHTI KERTOI, että ukrainalaislähteiden mukaan valtaosa venäläisistä ohjuksista ja lennokeista sisältää japanilaisia komponentteja.

Japanin pääministeri Sanae Takaichi on halunnut purkaa Japanille toisen maailmansodan jälkeen asetettuja puolustus-, turvallisuus- ja tiedustelutoiminnan rajoituksia. Japanin mielestä sitä uhkaa etenkin Pohjois-Korea, joka on lisännyt ohjuskokeitaan ja aktiviteettiaan alueella.

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