Japanin mukaan Pohjois-Korea näyttää laukaisseen ballistisen ohjuksen – maa testasi jälleen aseitaan

Japanin puolustusministeriön edustaja puolestaan kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ammus näyttäisi olleen ballistinen ohjus.

Alle tunti laukaisun jälkeen Pohjois-Korean YK-lähettiläs Kim Song sanoi, että ydinasein varustautuneella maalla on oikeus ”kehittää, testata, valmistaa ja pitää hallussaan” asejärjestelmiä, jotka vastaavat Etelä-Korean ja sen liittolaisen Yhdysvaltain vastaavia järjestelmiä.

Lähettiläs painotti New Yorkissa YK:n yleiskokoukselle, ettei kukaan voi kiistää maan oikeutta itsepuolustukseen.

Pohjois-Korea on laukaissut jo useita ohjuksia tässä kuussa. Etelä-Korea puolestaan testasi ensimmäistä kertaa onnistuneesti sukellusveneestä laukaistavaa ballistista ohjusta. Maa on testinsä myötä yksi harvoista valtioista, joilla on kyseistä kehittynyttä teknologiaa.