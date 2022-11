Järjestö: Al-Holin leirillä kuoli viime vuonna 79 lasta – ”sairaalaan meneminen karmea koettelemus”

Al-Holin leirillä Syyriassa kuoli viime vuonna 79 lasta, joista moni olisi voitu pelastaa riittävällä sairaanhoidolla. Asiasta kertoo kansalaisjärjestö Lääkärit ilman rajoja raportissaan. Järjestön mukaan yli 30 000 lasta menettää lapsuutensa vaarallisessa ja väkivaltaisessa ulkoilmavankilassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Helmikuussa 2021 seitsemänvuotias poika, jolla oli toisen asteen palovammoja kasvoissa ja käsivarsissa, tuotiin Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön klinikalle.

– Henkeä pelastavaa hoitoa olisi ollut tarjolla vain tunnin ajomatkan päässä leiristä, mutta leirin viranomaisilla kesti kaksi päivää hyväksyä pojan siirto sairaalaan. Poika kuoli tuskissaan matkalla sairaalaan, erotettuna äidistään. Mukana oli vain aseistettu vartija, järjestö toteaa tiedotteessaan.

Saman vuoden toukokuussa järjestön klinikalle tuotiin viisivuotias, rekan alle jäänyt poika. Lääkärit Ilman Rajoja suositteli hänen lähettämistään sairaalaan saamaan kiireellistä leikkaushoitoa.

– Hätätilanteesta huolimatta leirin viranomaisilla kesti jälleen tunteja myöntää lupa pojan siirrolle sairaalaan leirin ulkopuolelle. Poika kuoli matkalla sairaalaan, tajuttomana ja yksin.

VUONNA 2021 leirillä kuolleista 35 prosenttia oli alle 16-vuotiaita lapsia.

– Sairaalaan meneminen on Al-Holissa eläville lapsille ja heidän huoltajilleen karmea koettelemus. Aseistettu vartija saattaa sairaanhoitoa tarvitsevat lapset sairaalaan noin tunnin ajomatkan päähän leiristä. Useimmiten lapset joutuvat menemään sairaalaan yksin, koska huoltajille annetaan vain harvoin lupa mennä lastensa mukana, kertoo Martine Flokstra, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Syyrian työn päällikkö.

Nuoria poikia on väkisin otettu pois äideiltään poikien tullessa noin 11 vuoden ikään. Tietoa siitä, mihin pojat on viety, on järjestön mukaan vähän tai ei lainkaan.

– Al-Hol on käytännössä valtava ulkoilmavankila, jonka asukkaista suurin osa on lapsia. Monet lapset ovat syntyneet leirillä, heiltä on varastettu heidän lapsuutensa ja heidät on tuomittu elämään väkivallalle ja hyväksikäytölle alttiina. Lapset eivät saa koulutusta ja heillä on vain rajallinen pääsy sairaanhoitoon, Flokstra jatkaa.

Lääkärit ilman rajoja vaatii valtioiden, joiden kansalaisia on edelleen Al-Holissa ja pidätyskeskuksissa tai leireillä Koillis-Syyriassa, kannetamaan vastuunsa ja etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja leirillä oleville ihmisille.

– Nämä maat ovat hylänneet kansalaisensa. Valtiot ovat viivytelleet tai yksinkertaisesti kieltäytyneet ottamasta takaisin kansalaisiaan, ja joissakin tapauksissa ne ovat jopa riistäneet heiltä kansalaisuuden ja tehneet heistä kansalaisuudettomia, sanoo Flokstra.

Al-Holin väkivaltaisista ja vaarallisista olosuhteista huolimatta leirin sulkemisessa ei ole järjestön mukaan edistytty riittävästi.

Al-Holin leirillä on edelleen muutama suomalaislapsi. YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan Suomi on rikkonut leirillä olevien lasten oikeuksia.