17.4.2026 05:34 ・ Päivitetty: 17.4.2026 06:12

Järjestö: Hallituksen tekemistä sosiaaliturvan säästöistä toteutumassa vain vajaat 10 prosenttia

Hallituksen päättämät leikkaukset sosiaaliturvaan heikentävät julkista taloutta lähes yhtä kuin ne tuovat säästöjä, selviää Sosten eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n laskelmasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sosten mukaan nykyhallitus on tehnyt sosiaaliturvaan leikkauksia, joista koituvien suorien säästöjen voi arvioida nousevan nimellisesti 13,5 miljardiin euroon vuosina 2024-31.

Kun leikkaukset ajoittuvat taantumaan ja heikentävät kysyntää, Sosten mukaan ne vähentävät verotuloja ja kasvattavat suhdannesidonnaisia menoja noin 12,2 miljardia. Näin tavoitelluista säästöistä toteutuisi vain vajaat 10 prosenttia, Soste laskee.

Sosten mukaan arvio on tehty EU-komission velkakestävyysanalyysimallilla, jota on jatkokehitelty sosiaaliturvaleikkausten kerroin- ja jälkivaikutusten huomioimiseksi.

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.4.2026
Arvio: Kansallisteatterin uutuudessa Rautarouva ei ruostu vaikka dementia on lähimuistin jo hapertanutkin
Lue lisää

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

