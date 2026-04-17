Talous
17.4.2026 05:34 ・ Päivitetty: 17.4.2026 06:12
Järjestö: Hallituksen tekemistä sosiaaliturvan säästöistä toteutumassa vain vajaat 10 prosenttia
Hallituksen päättämät leikkaukset sosiaaliturvaan heikentävät julkista taloutta lähes yhtä kuin ne tuovat säästöjä, selviää Sosten eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n laskelmasta.
Sosten mukaan nykyhallitus on tehnyt sosiaaliturvaan leikkauksia, joista koituvien suorien säästöjen voi arvioida nousevan nimellisesti 13,5 miljardiin euroon vuosina 2024-31.
Kun leikkaukset ajoittuvat taantumaan ja heikentävät kysyntää, Sosten mukaan ne vähentävät verotuloja ja kasvattavat suhdannesidonnaisia menoja noin 12,2 miljardia. Näin tavoitelluista säästöistä toteutuisi vain vajaat 10 prosenttia, Soste laskee.
Sosten mukaan arvio on tehty EU-komission velkakestävyysanalyysimallilla, jota on jatkokehitelty sosiaaliturvaleikkausten kerroin- ja jälkivaikutusten huomioimiseksi.
