Järjestö: Somaliaa uhkaa katastrofi – taustalla kansainvälisen avun romahtaminen

Somaliassa kansainvälisen avun rahoituksen romahtaminen viime vuonna voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin lapsille. Asiasta kertoi Pelastakaa Lapset järjestön tiistaina julkaistussa raportissa.

Vuoden 2025 alussa julkaistun ruokaturvaa sekä aliravitsemusta seuraavan kansainvälisen aloitteen tilannepäivityksen mukaan 3,4 miljoonan ihmisen koettiin kokevan Somaliassa vähintään kriisitason ruokaturvattomuutta. Vastaava luku oli vuotta myöhemmin 6,5 miljoonaa.

Järjestön tiedotteen mukaan ruokaturvattomuuden kasvu korreloi suoraan kansainvälisen avun rahoituksen massiivisten leikkausten kanssa. Myös viime syksyn vähäiset sateet ovat heikentäneet tilannetta Somaliassa.

Järjestön mukaan Somaliaa voi uhata pahin katastrofi sitten vuoden 2011 nälänhädän, jolloin yli 257 000 ihmistä menehtyi.

”Täysin ehkäistävissä oleva kriisi”

Elintarvike- ja ravitsemuspalveluita on jo supistettu merkittävästi ja muun muassa lasten aliravitsemuksen hoidossa tärkeitä ravitsemuskeskuksia on suljettu Somaliassa yli 300, Pelastakaa Lapset kertoi.

PELASTAKAA LASTEN Somalian maajohtaja Mohamud Mohamed Hassan sanoi tiedotteessa, että kyse ei ole tilanteen hitaasta heikkenemisestä, vaan ”käynnissä olevasta ja täysin ehkäistävissä olevasta kriisistä”. Somalian tilanteen taustalla on pitkäaikaisen konfliktin ja kiihtyvien ilmastoshokkien tuhoisa yhdistelmä, Hassan kertoi.

- Tilannetta on pahentanut vuoden 2025 päätös vähentää avun rahoitusta ennätyksellisen alhaiselle tasolle, Hassan sanoi.

YK:n seurantatietojen perusteella Somalian humanitaarisen avun suunnitelma vuonna 2024 oli rahoitettu lähes 60-prosenttisesti. Lukema laski viime vuonna alle 30 prosenttiin, ja kuluvan vuoden rahoitusaste on tällä hetkellä 15 prosenttia.

- Viimeiset viisitoista vuotta osoittavat selvästi sen, että ihmishenkiä pelastetaan, kun rahoitusta lisätään, Hassan sanoi tiedotteessa.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä lisäämään välittömästi humanitaarista rahoitustaan Somaliaan.