Järjestö: Toimittajien kohtaama väkivalta lisääntynyt koronapandemian myötä

Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö kertoo, että toimittajien kohtaama väkivalta on lisääntynyt koronapandemian aikana. Järjestö julkaisee tiistaina vuotuisen maailmanlaajuisen lehdistönvapausindeksin World Press Freedom Indexin.

Suhteellisesti eniten toimittajien tilanne on heikentynyt Euroopassa, jossa esimerkiksi Saksassa hyökkäysten kohteeksi on joutunut kymmeniä toimittajia. Parhaiden ryhmässä on enää 12 maata, kun Saksa putosi joukosta. Saksassa ääriliikkeiden ja salaliittoteorioiden kannattajat ovat kohdistaneet väkivaltaisia hyökkäyksiä toimittajia kohtaan.