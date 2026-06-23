Järjestö: Turha puhua kotivarasta, jos ruokaa ei ole edes seuraavalle päivälle

Suomalaisilta odotetaan yhä enemmän omatoimista varautumista, mutta kaikilla ei ole siihen samoja mahdollisuuksia. Marttaliiton puheenjohtaja muistuttaa, että kriisinkestävyys rakentuu tavallisessa arjessa: siinä, onko ruokaa pöydässä ja riittävätkö rahat kuukauden loppuun. Demokraatti Demokraatti

– On mahdotonta varautua kolmen vuorokauden kotivaralla, jos ruokaa ei ole edes seuraavalle päivälle. Työttömyyden ja lapsiperheköyhyyden voimakas kasvu on katkaistava. Ne jättävät ylisukupolviset arvet, sanoo puheenjohtaja Roosa Grönberg tiedotteessa.

Marttojen kotitalouden ammattilaiset näkevät työssään, että kotitalouksien arki on kiristynyt. Edullisen ruoan, oman talouden hallinnan ja arjen säästövinkkien tarve on kasvanut selvästi.

Samalla keskustelu kotivarasta ja omatoimisesta varautumisesta korostuu.

– Arki on yhteiskuntamme perusta. Jos arki kuormittaa kohtuuttomasti tai perustaidot ovat puutteelliset, vaikutukset heijastuvat laajasti koko yhteiskuntaan elinkeinoelämästä kokonaisturvallisuuteen. Toimiva arki vahvistaa myös henkistä kriisinkestävyyttä. Jos tavallinen arki ei toimi, olemme kriisiaikoina pulassa, Grönberg huomauttaa.

MARTTOJEN kotitalouden ammattilaiset tekevät tiedotteen mukaan työtä monenlaisten kohderyhmien parissa konkreettisten arjen taitojen vahvistamiseksi.

– Esimerkiksi Arki sujuvaksi -toiminta mahdollistaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja rikosseuraamusasiakkaiden arjen taitojen, kuten edullisen ruoan valmistuksen, opettelua. Pikkulapsiperheille suunnatussa toiminnassa Marttojen ammattilaiset pitävät kursseja ja jalkautuvat kotikäynneille opettamaan arjen perustaitoja ruoanlaitosta kodinhoitoon, tiedotteessa sanotaan. Lisää aiheesta Kysely: Näin taloustilanne näkyy ihmisten jaksamisessa

Roosa Grönberg muistuttaa, että kun arki sujuu, ihmisellä on paremmat mahdollisuudet tehdä terveyttä tukevia ruokavalintoja, suunnitella omaa talouttaan sekä huolehtia kodista ja perheestä.

– Lähtökohtaisesti arjen perustaidot ja edellytykset hyvään arkeen opitaan kotona. Kaikilla ei kuitenkaan ole ollut siihen samoja mahdollisuuksia. Siksi on tärkeää, että tukea on tarjolla, jos omat resurssit tai kotitausta eivät ole näitä taitoja mahdollistaneet.