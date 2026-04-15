Järjestöiltä esitykset nuorten työelämäsiirtymän vauhdittamiseen – ”Tarvitsemme lisää kesätyöpaikkoja”

Kemianteollisuus ja Nuorisoala esittävät yhdessä joukon toimia, joilla voidaan vauhdittaa nuorten siirtymää koulutuksesta työelämään, ehkäistä osaajapulaa ja vähentää nuorten eriarvoistumista.

Kemianteollisuus ja Nuorisoala vaativat, että jokaiselle korkeakouluopiskelijalle taataan mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluva harjoittelu ajallaan. Opintojen eteneminen ei saa järjestöjen mukaan kaatua harjoittelupaikan puutteeseen.

Harjoittelupaikkojen tarjonnan kasvattaminen vaatii järjestöjen mukaan tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten, korkeakoulujen, kuntien ja yritysten välillä.

– Samalla korkeakouluja tulee kannustaa ottamaan vastuuta siitä, että kaikille pakollista harjoittelua tarvitseville opiskelijoille löytyy harjoittelupaikka. Harjoittelutuki on ulotettava kaikille opiskelijoille, ja valtion on varmistettava lisärahoitus erityisesti heikkoina suhdanneaikoina, järjestöt linjaavat tiedotteessa.

Kesätyömahdollisuuksia on järjestöjen mielestä tärkeää lisätä merkittävästi, koska nuorten ensimmäiset työkokemukset ovat ratkaisevia työelämään kiinnittymisessä. Järjestöjen mielestä erityistä huomiota pitää kiinnittää niihin nuoriin, joilla ei ole vielä lainkaan työkokemusta, ja joiden asema työmarkkinoilla on heikompi.

– Ensimmäinen työpaikka ei saa jäädä kiinni siitä, ettei nuorella ole vielä verkostoja ja valmiita kontakteja. Tarvitsemme lisää kesätyöpaikkoja, jotta jokaisella nuorella on aito mahdollisuus näyttää osaamisensa ja kerryttää työkokemusta, Nuorisoalan vaikuttamisen asiantuntija Annika Nevanpää sanoo tiedotteessa.

Järjestöt esittävät, että valtio lisäresursoi kuntien kesätyöseteleitä erityisesti heikossa suhdannetilanteessa ja että yrityksiä kannustetaan tarjoamaan kesätyöpaikkoja mahdollisimman monelle nuorelle edes lyhyiksi jaksoiksi.

NUORISOALA ja Kemianteollisuus vaativat myös pitkäjänteistä, yli hallituskausien ulottuvaa suunnittelua koulutuksen rahoitukseen ja osaamistason nostoon.

Järjestöjen mukaan keskeistä on turvata koulutuksen laatu, riittävä lähiopetus sekä opiskelijoiden osaamisen vastaavuus työelämän vaatimuksiin. Nämä teemat korostuvat erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.

– Ilman riittävää perusrahoitusta emme pysty varmistamaan, että koulutus takaa nuorille työelämän edellyttämän osaamistason. Kyse on sekä yritysten kilpailukyvystä että nuorten mahdollisuudesta rakentaa omaa tulevaisuuttaan, Kemianteollisuus ry:n osaaminen- ja vetovoima-asioista vastaava asiantuntija Hanna Hyyryläinen sanoo tiedotteessa.

Tavoitteena täytyy järjestöjen mielestä olla, että jokainen nuori suorittaa ammatillista osaamista tuottavan tutkinnon ja löytää paikkansa työelämässä.

Kemianteollisuuden ja Nuorisoalan yhteisten vaatimusten taustalla on hanke, jossa järjestöt selvittivät kemianteollisuuden alan yrityksiä ja nuorisoalan asiantuntijoita haastatellen, millaista vastuuta yritykset kantavat nuorista jo nyt ja mitä voitaisiin tehdä entistä paremmin.