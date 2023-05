Järjestöissä täysi rähäkkä päällä varhaiskasvatuslaista – ”Uhkakuvien maalailua”

Keskustelu varhaiskasvatuksen opettajien ja päiväkodinjohtajien kelpoisuuksista käy jälleen vilkkaana. Osa järjestöistä avaisi lakia, osa ei puuttuisi siihen millään tavoin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kuusi työmarkkinajärjestöä avaisi varhaiskasvatuslakia ja höllentäisi kelpoisuuksia.

Opetusalan järjestöt puolestaan puolustavat vankasti nykyistä varhaiskasvatuslakia, eivätkä avaisi sitä missään nimessä.

Lain avaamisen puolesta lähettivät yhteistä viestiä hallitusneuvotteluihin Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan ammattijärjestö Talentia, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Hyvinvointiala Hali, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Kuntaliitto.

– Jo nyt on selvää, ettei nykyisen lainsäädännön puitteissa ole mahdollista saavuttaa lain sisällöllisiä eikä henkilöstörakenteen tavoitteita, järjestöt toteavat tiedotteessa.

JÄRJESTÖT viittaavat lapsen etuun.

– Nykyinen henkilöstörakennetta koskeva sääntely ei tue varhaiskasvatuslain tavoitteita, se vaarantaa niiden toteutumisen perustavalaatuisella tavalla. Vaikka lain siirtymäkausi on edelleen käynnissä, jo nyt näkyvät sen vaikutukset työvoiman saatavuuteen ja alan vetovoiman heikkenemiseen.

Suurimpana ongelmana ne pitävät sitä, että laki ei tunnista ja tue kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen täysimääräistä käyttöä varhaiskasvatuksessa.

– Lain tiukat kelpoisuusehdot myös heikentävät alan pitovoimaa, sillä käytännössä ne estävät joustavia koulutuspolkujen ja sen myötä erilaisten uramahdollisuuksien syntymistä varhaiskasvatuksen tehtäviin..

OPETUSALAN järjestöt puolestaan puolustavat nykyistä varhaiskasvatuslakia eivätkä avaisi sitä missään nimessä. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL toteavat, että lain edellyttämä henkilöstörakenne saavutetaan, kun lisätään varhaiskasvatuksen opettajien yliopistokoulutusta.

OAJ ja VOL paheksuvat uhkakuvien maalailua.

– Järjestöjen esitykset opettaja- ja päiväkodin johtajakelpoisuuden väljentämisestä ovat haikailua menneeseen. Ne eivät ole enää vaihtoehtoja. Varhaiskasvatuslakia ei tule missään tapauksessa avata eikä kelpoisuuksia väljentää, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ja VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen toteavat tiedotteessa.

He korostavat, että varhaiskasvatus on nykyisin osa koulutusjärjestelmää. Lakimuutoksilla on haluttu vahvistaa koulutuksellista jatkumoa varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen.

– Koulutusjärjestelmän saumaton yhteistyö turvaa se, että perusopetuksen rehtoreilla ja päiväkodin johtajilla on molemmilla kasvatustieteen maisteritutkinnon tuottama kelpoisuus. Sosionomeilla on varhaiskasvatuslain mukaan sama mahdollisuus kuin varhaiskasvatuksen opettajilla jatkaa opintojaan kasvatustieteen maisteriksi ja näin saada kelpoisuus päiväkodin johtajiksi.

Heidän mielestään pelkällä sosiaalialan koulutuksella ei voi tulla koulutusjärjestelmän johtajaksi.

– Henkilöstön kelpoisuusehdot on säädetty varhaiskasvatuksen laatua ja lasten oppimismahdollisuuksia ajatellen.

MURTO ja Pakanen viittaavat Karvin arviointiin vuonna 2019.

– Jotta varhaiskasvatuksen opettajia olisi riittävästi vuonna 2030, heitä pitää kouluttaa vuosittain 1 400. Yliopistot ovat ilmaisseet kykynsä lisätä opettajakoulutuspaikkoja, jos siihen suunnataan rahoitusta. Yliopistollinen opettajakoulutus on edelleen vetovoimainen, ja varhaiskasvatuksen aloituspaikat täyttyivät hyvin. Lisäksi monimuotokoulutukseen oli moninkertainen määrä hakijoita.

Kaksikko toteaa, että siirtymäaikaa uuteen mitoitukseen on vuoteen 2030 asti eli vielä vuosia.

– Jatkuvien uhkakuvien maalailu ja vaatimukset lain avaamisesta luovat kentälle epävarmuutta ja levottomuutta. Tämä jos mikä heikentää alan veto- ja pitovoimaa.