Järjestöt kannanotossaan: Leikkaukset murentavat olennaisesti hyvinvointivaltiota

Sosiaaliturvaan tehtävät rajut leikkaukset merkitsevät suunnanmuutosta suomalaisessa sosiaalipolitiikassa, Lastensuojelun keskusliiton julkaisemassa järjestöjen yhteisessä kannanotossa todetaan.

Tiedotteen mukaan leikkaukset murentavat olennaisesti hyvinvointivaltiota.

”Perustuslain mukaan julkisen vallan velvoitteena on turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tämä edellyttää, että valtio ylläpitää sosiaaliturvajärjestelmää, joka takaa välttämättömän toimeentulon sekä perusturvan elämän eri vaiheissa ja riskitilanteissa. Hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan lisäävät köyhyyttä ja työntävät ihmisiä viimesijaiselle toimeentulotuelle”

Kannanoton mukaan sosiaaliturvaan tehtävät leikkaukset lisäävät eriarvoisuutta ja heikentävät samalla perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

”Leikkauksia on perusteltu julkisen talouden säästöillä. Niiden vaikutuksia arvioitaessa ei ole kuitenkaan otettu huomioon musertavia vaikutuksia köyhien ihmisten arkeen, ja tästä aiheutuvia seurauksia koko yhteiskunnalle”, järjestöt sanovat.

Järjestöt sanovat pitävänsä merkittävänä epäkohtana myös sitä, että ”sosiaaliturvaan kohdistuvien leikkausten vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ei arvioitu riittävästi lainsäädäntöprosessin aikana.”

”Sosiaaliturvan leikkaukset tulevat lisäämään köyhyyttä. Me ilmaisemme syvän huolemme köyhyyttä lisäävästä politiikasta. Tästä poispääseminen on pitkä tie, kuten Suomessa on 1990-luvun laman seurauksista opittu.”

Järjestöjen kannanotossa ovat mukanaAmnesty International Suomen osasto Diakonissalaitos, EAPN-Fin – Suomen köyhyyden vastainen verkosto, Ihmisoikeusliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Setlementtiliitto, Suomen sosiaalioikeudellinen seura ja Vailla vakinaista asuntoa (Vva ry).