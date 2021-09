Järjestöt reagoivat THL:n raporttiin: ”Suunta on väärä, mutta ei valitettavasti yllätä”

THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurannasta käy ilmi, että ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömäärä on kasvanut hieman, mutta kasvu on kohdentunut avustavaan henkilöstöön. Lähi- ja perushoitajien määrä ei ole vanhuspalvelulain voimaantulon jälkeen toistaiseksi noussut. THL:n seurannan tiedot kerättiin kolmen viikon aikana toukokuussa 2021. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Lähi- ja perushoitajien määrän vanhuspalveluissa olisi pitänyt nousta. Suunta on väärä, mutta ei valitettavasti yllätä, Superin puheenjohtaja Silja Paavola toteaa tiedotteessa.

Vuoden 2021 alusta lähtien mitoituksen ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa vanhuspalveluissa on pitänyt olla 0,55 ja vuoden 2022 alusta lähtien sen tulee olla 0,6. Lain mukaan mitoituksen on oltava 0,7 1.4.2023 lähtien. Mitoitukseen lasketaan vain välitön asiakastyö. Välilliseen asiakastyöhön eli niin sanottuun tukityöhön on varattava erillinen henkilöstöresurssi.

Seuranta paljastaa, että yksiköihin on palkattu edelleen pääasiassa avustavaa työvoimaa.

– Koulutetun, tutkinnon suorittaneen hoitajan työaika tulee käyttää välittömään asiakastyöhön eli hoitamiseen. Tämä on lain henki. SuPerin kentältä saama viesti kuitenkin on, että aikaisempi meno jatkuu ja hoitajat tekevät liian monessa paikassa edelleen niin sanottua tukitöitä eli siivoamista ja pyykkihuoltoa. Työnkuva tulee saada kuntoon, puheenjohtaja Paavola vaatii.

Lopulliseen eli 0,7:n henkilöstömitoitukseen ei kuitenkaan Superin mukaan päästä, ellei välitöntä työtä tekevien eli hoitajien määrä vanhustenhoidossa nouse.

THL:n seurannan mukaan joka kymmenes ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä ei yltänyt lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen toukokuussa. SuPer muistuttaa, että vanhuspalvelulakia tulee noudattaa ja mitoituksen on oltava kunnossa kaikkina vuorokaudenaikoina. Lakiin kirjattu henkilöstömitoitus on minimi. Tarvittaessa mitoituksen tulee olla tätä suurempi, esimerkiksi muistisairaiden yksiköissä.

Lähi- ja perushoitajien määrän vähentymisen syyksi arvioidut rekrytointihaasteet ja hoitajapula kertovat Suprein mukaan sote-alan ja vanhuspalveluiden veto- ja pitovoiman isoista ongelmista.

– Ratkaisut hoitajapulaan ovat olemassa, sillä ammattitaitoista ja koulutettua hoitohenkilöstöä on olemassa ja alalle hakeudutaan, jos vain työolot eli työn määrä, työnkuva, johtaminen ja palkkaus hoidetaan kuntoon, Silja Paavola sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa sote-palveluiden turvaaminen on kuntien lisäksi valtion vastuulla, ja valtion on kohdennettava rahaa hoitajapulan korjaamiseen.

– Jos näin ei tehdä, oletetaanko omaisten jatkossa ottavan suuremman hoitovastuun läheistensä hoidosta, puheenjohtaja Paavola kysyy.

”Kaikki julkisen sektorin henkilöstöryhmät ovat palkankorotuksensa ansainneet.”

JHL ja Jyty (JAU) sekä JUKO muistuttavat puolestaan omalla kannanotollaan maan hallitusta, että sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut voidaan taata ainoastaan riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä, turvaamalla sote-alojen työn terveellisyys ja turvallisuus sekä oikeudenmukaisella ja riittävällä palkkauksella.

– Hallituksen tavoite sitovista henkilöstömitoituksista sote-palveluihin on hyvä, mutta sitä ei saavuteta ilman lisäresursseja. On taattava, että alalla työskentelevät kykenevät jatkamaan työssään, keskittymään ydintehtäviin ja että esihenkilöillä on mahdollisuus johtaa. Resurssipulan vuoksi he tekevät samaa työtä kuin tiiminsä, vaikka muun työn määrä kasvaa ylimmän johdon vaatimusten kanssa, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoo tiedotteessa.

– On käynnistettävä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä toimenpideohjelma, jossa mukana ovat sote-alojen työmarkkinaosapuolet, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima esittää.

JHL, Jyty (JAU) ja JUKO painottavat, että sote-alojen asiakastyö on laaja-alaista, haastavaa ja moniammatillista. Sosiaalialalla, johon kuuluvat muun muassa lastensuojelu, kotihoito ja vanhuspalvelut, huolta aiheuttavat etenkin henkilöstön riittävyys, työyhteisöjen toimivuus ja esihenkilötyöskentely.

– Sote-aloilla on turvattava moniammatilliset tiimit. Terveyden ja sairaanhoidon palvelut eivät toimi ilman puhtaita tiloja, turvallisia leikkausinstrumentteja, toimivaa potilaiden ruokapalvelua ja monien muiden alan ammattilaisten työtä, jota tekevät muut kuin lääkärit ja sairaanhoitajat. Kaikki julkisen sektorin henkilöstöryhmät ovat palkankorotuksensa ansainneet, kiteyttää JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Kannanoton mukaan alan koulutuspaikkoja on nostettava ja edistettävä täydennys- ja muuntokoulutuksin sekä oppisopimuskoulutuksella alalle tuloa sekä alan sisällä siirtymistä tehtävästä toiseen.