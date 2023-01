”Järjettömän hintaisia vaalibudjetteja” – SDP:n piirijohtaja vaatii kampanjakattoa

SDP:n ruotsinkielisen piirin puheenjohtaja ja demaripääministerien entinen erityisavustaja Dimitri Qvintus vaatii kampanjakattoa Suomeen. Qvintus on huolestunut paisuvista budjeteista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Suomeen tarvitaan kampanjakatto. Yksi länsimaisen demokratian tärkeimmistä periaatteista on ”yksi ihminen, yksi ääni” – riippumatta ihmisen varallisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Sitä periaatetta on syytä puolustaa. Nyt ollaan luisumassa suuntaan, jossa entistä enemmän keskitytään siihen, kuinka monta euroa yksi ääni maksaa. Se on huono polku, Qvintus sanoo.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa läpimenneiden kansanedustajien keskimääräinen vaalibudjetti oli 37 000 euroa.

– Näimme jo viime vaaleissa, kuinka monen ehdokkaan kampanjat maksoivat pitkälti yli 100 000 euroa. Se on täysin järjetöntä. Oma lukunsa on se, että paisuneet kampanjakulut aiheuttavat taloudellisia ongelmia kansanedustajillekin, mutta huomattavasti vakavampaa on sellaisen kuvan syntyminen, että valinta edellyttää valtavia summia rahaa. Mietin esimerkiksi opiskelijoita tai eläkeläisiä. Tai kuinka moni yksinhuoltajavanhempi voisi lyödä kymppitonneja tiskiin, Qvintus kysyy.

Itsekin eduskuntavaaleissa ehdokkaana olevan Qvintuksen mielestä seuraavan eduskunnan on muutettava lainsäädäntöä.

– Teen lakiesityksen kampanjakatosta, jos tulen valituksi eduskuntavaaleissa. Uskon, että kansanedustajien joukossa esitys voi saada yllättävän suuren tuen.