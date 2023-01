Jarkko Eloranta: Ay-liike elää voimaantumisen aikaa – ”Yksin voi pyytää, yhdessä voimme vaatia!”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tekee selväksi, että ay-liike ei jää katselemaan sivusta työmarkkinoiden kehitystä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Elorannan mukaan SAK:lainen ay-liike on saanut tarpeekseen ja muodostanut vastavoiman työnantajien koordinaatiolle.

– Kun elinkeinoelämän muut työnantajaliitot kieltäytyvät tai eivät tosissaan hae neuvotteluratkaisuja ammattiliittojen kanssa, ennen kuin teknologiateollisuudessa on saatu sopimus, on järkevintä pyrkiä saamaan porukan paineella hyvä sopimus. Yhden voitto on tässä tapauksessa portti muidenkin reiluihin työehtoihin, SAK:n puheenjohtaja kirjoittaa blogissa.

Elorannan mukaan työntekijäpuolen palkkaliitto syntyi, kun SAK:n liittoperhe päätti joulukuussa yksimielisesti vahvistaa liittorintamaa työehtoneuvotteluissa niin palkankorotusten tasossa kuin mahdollisissa järjestöllisissä toimissa, eli työtaisteluissa.

– SAK:lainen ay-liike elää parhaillaan voimaantumisen aikaa. Helsingin Sanomien mukaan, olemme pörhistäneet otettamme työantajien suuntaan. Se on osuvasti sanottu!

– Meitä ei voi viedä kuin pässiä narussa, sillä palkansaajalla on aina kaveri valmiina tulemaan tueksi. Yksin voi pyytää, yhdessä voimme vaatia!

Eloranta kirjoittaa, että yritysten talous on hyvässä kunnossa, joten palkannostovaraa on.

– Eikä vastuullinen suomalainen ay-liike ole pyytämässä kohtuuttomia, vaan vaatimassa oikeudenmukaista osaansa yritysten voitoista, jotta jäsenistö pärjää laskujensa ja menojensa kanssa.