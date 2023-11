Jarkko Eloranta: ”Ei tämä ole mikään Eloranta vastaan Niemi-Laine”

JHL:n hallitus on päättänyt lähteä selvittämään mahdollisesta SAK:sta irtautumista. Syy on siinä, ettei JHL:n edustajaa, puheenjohtaja Päivi Niemi-Lainetta, hyväksytty SAK:n hallituksessa mukaan neuvottelemaan työnantajajärjestöjen kanssa uudesta työmarkkinamallista. Johannes Ijäs Demokraatti

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo Demokraatille, ettei hän voi tulkita JHL:n hallituksen päätöstä, miksi liitto lähtee selvittämään SAK:sta irtautumista. Hän toteaa, että kyseessä on JHL:n asia.

Ay-liikkeen rivit rakoilevat sikäli ikävässä paikassa, että maan hallitus ajaa työntekijöiden kannalta rajuja heikennyksiä sosiaaliturvaan ja työelämään.

Jarkko Eloranta myöntää, että kyseessä ei ole mikään optimaalinen tilanne.

– Mutta en minä halua sitä myöskään ylidramatisoida. Selvitystyötä siellä sitten varmaan tehdään. Sitten he tekevät omia päätöksiään. He ovat kuitenkin ilmoittaneet, että he ovat Painava syy -toimissa mukana ihan niin kuin tähänkin asti, Eloranta toteaa JHL:n toimintaan viitaten.

Painava syy on SAK:n ja sen ammattiliittojen kampanja, jolla vastustetaan hallituksen leikkauksia ja puuttumista työelämään.

ELORANTA ei lähde laajemmin spekuloimaan sitä, millaisia vaikutuksia ison liiton, JHL:n lähdöllä SAK:sta olisi.

– Totta kai se on iso juttu, jos iso liitto lähtee.

Eloranta on itse entinen JHL:n puheenjohtaja. Hän muistuttaa, että JHL on hyvin perinteinen SAK:lainen liitto ja arvioi, että siellä on erittäin SAK-henkistä jäsenistöä ja päättäjiä.

– Voi olla, että kodin löytäminen jostain toisesta keskusjärjestöstä ei välttämättä ole ihan läpihuutojuttu kuitenkaan. Ehkä tässä asiat olisi hyvä laittaa myös mittasuhteisiin.

JHL:N puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine katsoo, että SAK ei kuulu pöytään, jossa työmarkkinamallista neuvotellaan, vaan sinne kuuluvat yksittäiset liitot. SAK:n eilisessä hallituksessa puheenjohtaja Jarkko Eloranta kuitenkin nimettiin neuvottelijaksi neljän liiton ohella Niemi-Laineen jäädessä rannalle.

Eloranta sanoo, että kutsu neuvotteluihin tuli SAK:lle. Työnantajien tiedottaessa neuvottelujen alkamisesta, tiedotteessa todettiin, että ”palkansaajakeskusjärjestöjä on pyydetty nimeämään jäsenjärjestöistään edustajat alkaviin neuvotteluihin, jotka käydään toimialaliittojen välillä”.

– Me kävimme sen SAK:n hallituksessa läpi. Siellä todettiin, että meidän liittojemme mielestä siellä kuuluu olla SAK:n edustus. Esimerkiksi pienet ja keskisuuret liitot, jotka eivät olisi pöytään missään tapauksessa mahtuneet, katsoivat, että heidän mielestään SAK:n puheenjohtaja on parempi edustamaan heitä kuin joku muu liittopuheenjohtaja.

– Jokainen osapuoli, jota kutsutaan, tietysti valitsee omat edustajansa. Ei siinä sinänsä mitään ihmeellistä ole. Sitähän ei työnantajapuoli määrittele, ketkä pöytään tulevat emmekä mekään määrittele, ketkä työnantajapuolelta tulevat.

Kysyttäessä Elorannalla, aikooko hän neuvotella myös JHL:n puolesta, hän sanoo neuvottelevansa niiden päätösten puolesta, jota SAK:n hallituksessa on tehty.

– Meillä on omat tavoitteet ja periaatteet, jotka on julkaistukin. Niitä me siellä tietysti pyrimme edistämään.

Eloranta nostaa esiin SAK:n tavoitteista myös asioita, joilla matalapalkkaisten alojen tilannetta voitaisiin oikaista. Hän muistuttaa myös, että jokainen liitto joutuu kuitenkin asiat tes-pöydässään neuvottelemaan.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi on avannut aiemmin Demokraatin haastattelussa sitä, että

mikä tahansa malli ei kelpaa JHL:lle eikä liioin palkkakoordinaatio.

– Mallissa pitää olla julkista sektoria sekä yksityis- ja julkisrahoitteisia palveluja tukevia elementtejä. Julkinen sektori on hyvin työvoimavaltaista, mutta kärsii tällä hetkellä työvoimapulasta. Veto ja pito pitää saada kuntoon ja se ei onnistu muulla kuin kilpailukykyisillä palkoilla, Niemi-Laine on sanonut.

JARKKO Eloranta sanoo, että keskustelu pyörii nyt sen ympärillä, miten saataisiin enemmän. Hän huomauttaa tähän, että monille liitoille on tärkeää, että saataisiin ainakin se, mitä työmarkkinakierrosten avauksessa saadaan.

Hän sanookin, että sekin olisi hankala tilanne, jos naisvaltaiset eivät pystyisi saamaan edes sitä, mikä niin kutsuttu yleinen palkankorotuslinja olisi.

– Tällä yhteistyöllä me koetamme SAK:ssa taata myös sen, että kaikki pääsevät säällisiin korotuksiin, Eloranta painottaa.

Eli näet, että yhteistyö, jota JHL ei nyt näe samalla tavalla, olisi lopulta kuitenkin kaikkien etu?

– En näe vain minä vaan koko muu SAK:n hallitus näkee näin. Ei tämä ole mikään Eloranta vastaan Niemi-Laine, vaan tämä on SAK:n hallituksen päätös. Meidän 17 jäsenliitosta 18 on vahvasti tämän lähestymistavan takana. Minä en usko, että JHL:n palkkapoliittiset tavoitteetkaan juurikaan eroavat siitä, mitä me tavoittelemme. Mutta toki me emme niitä tiedä, koska he eivät ole niitä meillekään esitelleet, mitä he tulevat tavoittelemaan.

Onko mahdollista, että JHL vielä tulee neuvottelupöytään työmarkkinamallista?

– Sitä ei tiedä. En minä osaa sanoa, miten tämä tarina jatkuu enkä minä tiedä, kuinka kauan tämä pöytä edes pysyy pystyssä. Katsotaan sitten, onko perjantaina jälkeen mitään prosessia lähdössä edes liikkeelle.

Niemi-Laine kertoi Demokraatille tänään, että työnantajapuolelta on oltu yhteydessä ja voi olla, että paikka huomenna alkaviin neuvotteluihin työmarkkinamallista olisi vielä avautumassa, koska JHL on niin iso liitto.

Oliko JHL varoittanut, että he saattaisivat selvittää mahdollista SAK:sta irtautumista?

– En minä sitä lähde sen enempää arvioimaan. Se kerrottiin meille (eilisessä SAK:n hallituksen) kokouksessa sen päätöksen jälkeen, Eloranta sanoo.

Toisin sanoen JHL:n hallituksen päätöksen on täytynyt olla ehdollisesti valmiina jo ennen SAK:n hallituksen päätöstä työmarkkinamallin neuvottelijoista.

JHL:N hallituksen päätöstä aloittaa selvitys mahdollisesta SAK:sta irtautumisesta Niemi-Laine kuvasi tänään aidoksi ja vakavaksi tilanteeksi, ”kun kävellään JHL:n itsemääräämisoikeuden yli”.

– Tänään SAK:n edustajistossa käsitellään uusia sääntöjä, joista olemme käyneet kolme kuukautta keskustelua. Niissä on myös tämä malli, että JHL:n neuvottelutoiminta alistetaan SAK:n hallituksen pöydän ääreen. Siellä ei ole mitään yksimielistä näkemystä, milloin tähän koordinaatioon mennään, vaan siellä enemmistö jyräisi meidät, 75 prosenttia kuulemma, Niemi-Laine sanoi ja totesi Elorannan ”sihauttaneen” hänelle prosenttiluvun useaan kertaan.

Eloranta kuvaa, että SAK:ssa on liittoja, jotka toivovat erittäin tiukkaa koordinaatiota ja jotkut vähän väljempää, mutta valtaosa liitoista on sitä mieltä, että yhteistyötä on tehtävä, kun sitä tehdään työnantajapuolellakin.

– Sitten on ehkä hyvä muistaa, että JHL yhdessä PAMin kanssa teki SAK:n edustajistoon aloitteen syksyllä 2020 eli tämän edustajiston aikana, jossa he vaativat tiiviimpää työehtokoordinaatiota tes-neuvotteluissa. Se hyväksyttiin SAK:n edustajistossa yksimielisesti, Eloranta kertoo.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoi myös, että SAK:n hallituksessa olisi sanottu, että JHL:läiset eivät voi saada muita enempää korotuksia. Eloranta kuittaa tämän toteamalla, että mitään tällaisia päätöksiä ei ole tehty.