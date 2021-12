Jarkko Eloranta: ”Eihän se aina ole helppoa ollut” – ay-liike ymmärsi varhain, mitä hyötyä on olla Brysselissä

Euroopan unionin jäsenyyden myötä vuonna 1995 Brysseliin perustettiin palkansaajien EU-edustusto, josta kehittyi suomalaisen ay-liikkeen oma tuntosarvi, tietokanava ja tukikohta Euroopan ytimessä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suomen palkansaajakeskusjärjestöjen 25-vuotista toiminnasta osana Suomen EU-jäsenyyden historiaa kerrotaan FinUnionsin historiakirjassa, joka julkaistiin tänään Helsingissä.

Kirjasta selviää, että suomalaisella ay-liikkeellä on ollut tärkeä rooli Suomen saamisessa mukaan Euroopan yhdentymiseen ja Suomen EU-jäsenyyden varmistamisessa. Suomalaiset palkansaajakeskusjärjestöt ymmärsivät varhain, että Suomen on oltava siellä, missä päätöksiä tehdään.

– 25-vuotta on pitkä ja kunniakas, vaiherikaskin aika. Aikoinaan oli myös erittäin viisas päätös lähteä paikan päälle ottamaan asioista selvää, ymmärtämään Brysselin toimintalogiikkaa, luomaan suhteita, verkostoitumaan sekä käyttämään vaikutusvaltaa niin EU-instituutioihin kuin eurooppalaisessa ay-liikkeessä, toteaa FinUnionsin hallituksen puheenjohtaja, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta (kuvassa) tiedotteessa.

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, TVK, Akava ja STTK perustivat syksyllä 1990 hankkeen nimeltä Keskusjärjestöjen Eurooppa-yhteistyö, KEY. Sen tehtävänä oli kerätä ja jakaa tietoa Euroopan integraatiosta sekä EY:n ja EFTA-maiden käymien ETA-neuvotteluiden etenemisestä.

”Tämän päivän toimijoiden on tärkeää tuntea menneiden vuosien tapahtumat.”

Vuoden 1994 lopulla SAK, STTK ja Akava päättivät perustaa Brysseliin yhteisen toimiston, jonka tehtävänä oli seurata palkansaajia koskevien asioiden kehitystä ja tiedottaa siitä Suomeen. KEY-Finland nimen saanut toimisto avasi ovensa helmikuun alussa 1995. Nimi vaihtui FinUnionsiin vuonna 2007.

Elorannan mukaan suomalainen ammattiyhdistysliike on pysynyt Eurooppa-myönteisenä kaikki nämä vuodet.

– Eihän se aina helppoa ole ollut. Elo yhteisvaluutassa on tuottanut päänvaivaa, eikä aina kaikkia direktiiviesityksiäkään ole aplodein vastaan otettu. Finanssikriisin jälkeinen kuripolitiikka on ollut myös vaikea pala. Suhtautuminen on kuitenkin ollut pragmaattista ja ja ratkaisunhakuista, eikä koskaan itse perusratkaisua ole kyseenalaistettu.

Tänään FinUnions on toiminut Brysselissä palkansaajajärjestöjen äänenä jo yli 25 vuotta.

– Meidän tämän päivän toimijoiden on tärkeää tuntea menneiden vuosien tapahtumat, jotta voimme paremmin ymmärtää nykytilanteen. Tavoitteemme on rakentaa entistä vahvempaa ja yhtenäisempää Eurooppaa meidän kaikkien suomalaisten parhaaksi, toteaa FinUnionsin hallituksen jäsen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola tiedotteessa.