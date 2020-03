”Jarkolla on jalat maassa” – liittopuheenjohtajat pyytävät SAK:n Elorantaa jatkokaudelle

Useat ammattiliitot pyysivät tänään maanantaina Jarkko Elorantaa, 53, asettumaan ehdolle SAK:n puheenjohtajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Jarkko Eloranta on valtiotieteiden maisteri ja tehnyt pitkän uran ay-liikkeessä. Hän on johtanut SAK:ta vuodesta 2016.

– Jarkko Eloranta on hoitanut puheenjohtajan tehtävää erinomaisesti, ja hän on saanut liitoilta ja niiden jäsenistöltä vahvan tuen työlleen, SAK:n edustajiston ja PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kehuu tiedotteessa.

Rönni-Sällisen mukaan Jarkko Eloranta tukee liittoja niiden työssä ja toimii rakentavasti suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassa.

– Jarkolla on jalat maassa ja hän keskusjärjestöpuheenjohtajanakin on vahvasti heikomman puolella. Kun keskusjärjestöjen rooliin kohdistuu paineita ja suomalainen työmarkkinamalli hakee muotoaan, on tärkeää, että meillä on puheenjohtaja, joka toimii liittoja ja keskusjärjestöä yhdistävänä voimana ja kykenee suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen.

Puheenjohtaja valitaan 1.–3. kesäkuuta 2020 pidettävässä SAK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Kokouksessa valitaan puheenjohtajan lisäksi edustajiston jäsenet vuosiksi 2020–2024.

Jarkko Elorantaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n puheenjohtajaksi pyytäneet liittopuheenjohtajat:

Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Marko Piirainen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Päivi Niemi-Laine

Merimies-Unioni: Simo Zitting

Palvelualojen ammattiliitto PAM: Annika Rönni-Sällinen

Paperiliitto: Petri Vanhala

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU: Heidi Nieminen

Rakennusliitto: Matti Harjuniemi

Rautatiealan unioni RAU: Tero Palomäki

Suomen Muusikkojen Liitto: Ahti Vänttinen

Sähköliitto: Sauli Väntti

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme: Karola Baran (toiminnanjohtaja)

Teollisuusliitto: Riku Aalto