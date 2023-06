Jarmo Korhonen: Puoluekokous peruttava – nyt puoluesihteeri Pirkkalainen kommentoi avausta

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ei lämpene ajatukselle, että syyskuun ylimääräinen puoluekokous peruttaisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Säännöt on selkeästi kirjoitettu niin, että presidentinvaalien keskustan ehdokkaasta päättää meidän ylin puolue-elimemme eli puoluekokous. Minusta se on täysin yksiselitteistä, hän sanoo STT:lle Suomi Areena -tapahtuman yhteydessä Porissa.

Keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen totesi aiemmin Helsingin Sanomien haastattelussa, että puoluekokous on turha, koska Olli Rehn on lähdössä valitsijayhdistyksen ehdokkaana presidentinvaaliin. Puoluekokouksessa on tarkoitus päättää, että keskusta tukee Rehnin ehdokkuutta.

- Koska kyseessä ei ole puolueen ehdokkaan nimeäminen vaan tuen osoitus valitsijayhdistyksen ehdokkaalle, puoluehallitus voi tehdä asiassa esityksen, jonka puoluevaltuusto sitten marraskuussa siunaa, Korhonen totesi HS:lle.

Pirkkalainen ja varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen ovat ilmoittaneet luopuvansa tehtävästään kesken kauden. Turun ylimääräisessä puoluekokouksessa on tarkoitus valita heille seuraajat.

Korhosen mielestä seuraajaa ei tarvitsisi vielä valita, vaan Pirkkalainen ja Pakarinen voisivat jatkaa kesän 2024 sääntömääräiseen puoluekokoukseen asti.

- Siellä voidaan sitten tarvittaessa vaihtaa koko puoluejohto, Korhonen sanoo HS:lle.

Pirkkalaisen mukaan tämä on täysin epärelevanttia pohdintaa.

- Tärkein asia on se presidenttiehdokkaan nimeäminen. Se tullaan tekemään ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuussa. Ei siihen tällaiset spekulaatiot vaikuta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei kommentoinut Demokraatille Jarmo Korhosen avausta.

– Puoluesihteeri Pirkkalainen kommentoi puoluekokouksen järjestelyihin liittyviä asioita, hän totesi päivällä eduskunnassa.