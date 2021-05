–Meidän sukuumme, johon itsekin katson kuuluvani, en biologisesti, mutta muuten siihen juurtuneena runsaan 20 vuoden aikana, syntyi 11.4.2021 potra miehenalku, jonka ensimmäinen lempinimi on ”jässikkä”, kirjoittaa Rainer Lehti mielipidekirjoituksessaan. Rainer Lehti

Tämä pieni mies on syntynyt keskelle ihmiskuntaa kurittavan koronaepidemian, mikä on heti alkuun tuonut omat rajoituksensa tapaamisiin ja fyysisiin kontakteihin. Vappuaattona, kun työmiehen juhla alkoi olla korkeimmillaan, meillä oli hieno tilaisuus koko perheen voimin päästä tapaamaan tuota pikkuista hänen kotonaan. Onnelliset vanhemmat olivat ilahtuneita vappuvieraista ja tuo pieni jässikkä oli turvallisesti unten mailla, kun saavuimme heidän kotiinsa. Viime aikojen kuuma keskustelu on käyty siitä, millä tittelillä pienelle jässikälle minut ja vaimoni esitellään. Poikamme Niklas on tietysti ”Eno-miäs”, vaimoni haluaa olla ”Kimmu” ja minulle on luontaista ottaa nimitys ”Baibo”. Että näillä mennään!

”Olin mielissäni, minulla on turvallinen syli, jossa voi jässikkä nukkua”

Sain tuon jässikän syliini ja siinä me ensi kertaa tunnusteltiin, miten meillä synkkaa. Tapaamisemme alkoi hyvin. Hetken katseltuaan minua suurilla sinisillä silmillään, hän nukahti. Olin mielissäni, minulla on turvallinen syli, jossa voi jässikkä nukkua. Siirryin jässikkä sylissäni toiseen huoneeseen mukana myös poikani Niklas. Katselimme tuota pientä jässikkää ja annoin ajatukseni kulkea omaan lapsuuteeni, mietin millainen maailma oli vuonna 1953 ja millainen on jässikän maailma 2021. Loppuarvioni oli, että jässikkä syntyi paljon parempaan maailmaan.

Katselin hänen syvän sinisiä silmiään ja mietin, voisimmeko tehdä jotain, että nuo silmät näkisivät maailman kauniina, luonnon puhtaana, vedet kirkkaina ja kesät olisivat kesiä, talvet talvia, kuten silloin, kun minä olin lapsi. Silittelin hiljaa jässikän pieniä sormia miettien, mitä voisimme tehdä, jotta hän voisi saada opetusta ja oppia siihen, mihin kaikkeen hyvään hän voisi noita pieniä käsiään elämässään käyttää tehdäkseen itselleen ja muille hyviä asioita. Katsoin hänen pieniä punaisia korviaan ja mietin, mitä voisimme tehdä, että nuo korvat kuulisivat jatkossakin sitä nautintoa, jota musiikki ja sen esittäjät luovat ja tuovat meille kaikille.

”Me Sosialidemokraatit rakennamme kunnissa maailmaa, missä kaikkien jässiköiden on hyvä elää”

Katselin hänen pientä suutaan ja ymmärsin, että meidän kaikkien tulee huolehtia siitä, että jässikän ja kaikkien ihmisten ravinto tulee olla puhdasta ja antaa kaikille ihmisille fyysiset voimavarat hyvään elämään. Ja vielä, että tuo pieni suu elämässään tuottaa sanoja, jotka saavat kaikki ympärillä olevat kanssaihmiset hyvälle mielelle ja hymyilemään onnesta, koska sanat, joita jässikkä suustaan päästää, ovat täynnä rakkautta.

Noin kolmen tunnin yhteisen aikamme päättyi, kun tuore äiti otti jässikän ruokailemaan ja valmistautumaan yöunille. Minä ja Niklas lähdimme saunaan. Minut oli täyttänyt suuri onnen tunne saadessani olla poikani ja jässikän kanssa kolme tuntia miesten aikaa. Pohdin vielä tuota hetkeä ja ajattelin, että me Sosialidemokraatit haluamme kaikki yhdessä rakentaa kunnissa, Suomessa, Euroopassa ja globaalissa maailmassa sellaista tulevaisuutta, jossa kaikkien jässiköiden on hyvä elää ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja ottaa vastaan uusia jässiköitä.

”Onnellinen lapsuus on salainen puutarha, täynnä katoamatonta kauneutta, aamukastetta, lintujen laulua, kukkien tuoksua, puiden huminaa, valoa ja varjoja”. Sylvi Kekkonen.

Rainer Lehti, SDP:n kuntavaaliehdokas Rauma