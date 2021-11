Jättiliiton huipulta ärähdys: ”Kestämätöntä”

Jos koronapassin käyttöä ei laajenneta, tulee valtion korvata ravintola-alan yrityksille ja työntekijöille pikkujoulukauden peruuntumisista syntyneet valtavat tappiot ja palkan menetykset, vaatii PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen tiedotteessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Nyt tarvitaan pikaisia keinoja, joilla yrityksille ja yhteisoille voitaisiin antaa välineitä päättää toimintansa mahdollistamisesta myös pandemiatilanteessa.”

Hän ihmettelee, ettei edes pahenevassa pandemiatilanteessa löydy ratkaisuja, joilla passin käyttöä voitaisiin laajentaa tilanteisiin, jossa yritykset ja yhteisöt ottaisivat passin vapaaehtoisesi käyttöön ilman rajoitusten olemassaoloa.

”Sallimalla passin käyttö myös tilanteissa, joita rajoitukset eivät koske, voitaisiin taata turvallisia tapoja jatkaa toiminnan harjoittamista ja palvelujen käyttämistä.”

Useat alueet ovat antaneet etätyösuosituksia ja koronakoordinaatioryhmät ovat pyytäneet valtioneuvostolta ravintolarajoitusten kiristämistä nykyisestä.

”On selvää, että pandemiatilanteessa on toimittava terveysturvallisuuden takaamiseksi. Niin on jo tehty edelliset 21 kuukautta. On kuitenkin kestämätöntä, ettei rajoitusten rinnalle haeta uusia keinoja, vaan kerta toisensa jälkeen turvaudutaan jo olemassa oleviin. Niiden tuhoisat vaikutukset esimerkiksi ravintola-alan yrityksille ja ennen kaikkea niiden työntekijöille on jo nähty useaan kertaan. Työntekijät ovat lopen uupuneita tähän jatkuvaan epävarmuuteen”, Rönni-Sällinen sanoo.