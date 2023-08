Jättiliiton huipulta väläytettiin jo yleislakkoa – Akavan ja STTK:n johto kommentoi: ”Mitään ei ole poissuljettu”

Puheet työmarkkinakentillä kovenevat. Riku Aalto väläytti eilen jo yleislakon mahdollisuutta, eikä hän ole ainoa, joka on valmis pitämään sitä palkansaajapuolen keinovalikoimassa. Rane Aunimo Demokraatti

SAK:lainen Teollisuusliitto ilmoitti eilen aloittavansa ”järjestöllisten toimenpiteiden valmistelun vastalauseena työntekijöiden oikeuksia, etuuksia ja työehtoja kurjistaville politiikkatoimille, joita Petteri Orpon johtama hallitus valmistelee”.

SAK:n hallitus päätti jo omassa kokouksessaan viime viikon maanantaina aloittaa järjestöllisen toimintavalmiuden kohottamisen.

Tähän saakka kenties kovinta tekstiä oli puhunut STTK-laisen Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, joka ilmoitti Instagramissa viime viikolla, että ”minä olen ainakin valmis kiipeämään barrikadeille”.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Aalto pani eilen paremmaksi Ylen haastattelussa paukauttaessaan, että ”kaikki toimet ovat mahdollisia”, jopa yleislakko.

– Emme ole sulkeneet minkäänlaisia toimia ulkopuolelle, Aalto vastasi Ylelle.

KORKEAKOULUTETTUJEN keskusjärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo Demokraatille, että jokainen liitto arvioi tykönään, missä vaiheessa mitkäkin toimet voisivat tulla ajankohtaiseksi.

– Me olemme linjanneet hallituksen edellisessä kokouksessa, että siihen asti katsomme, mihin suuntaan tilanne on oikeasti kehittymässä. Nyt koetamme pitää pään kylmänä ja katsoa, tuleeko tässä tasapainoa mitään kautta hallituksen hankkeisiin.

Akavan hallitus on kokoontumassa seuraavan kerran 11. syyskuuta.

– Lähtökohta on se, että mitään ei ole poissuljettu, toisaalta vielä ei ole linjattukaan mitään, miten reagoimme, jos laiva ei käänny tasapainoisempaan suuntaan.

Viimeinen täysimittainen yleislakko Suomessa järjestettiin vuonna 1956. Kun Löfgreniltä kysyy, onko keskusjärjestöjen välillä ollut jo pohdintoja yleislakko-asiaan tai muihin toimenpiteisiin liittyen, hän vastaa, että aina palkansaajakeskusjärjestöt käyvät keskenään keskusteluja.

TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK:n puheenjohtaja Antti Palola puolestaan sanoo, että myös STTK:ssa jaetaan huoli siitä, millä tavalla hallitusohjelma kohtelee tavallista kansalaista, kun asiaa lähestyy työelämän ja sosiaaliturvan lainsäädännön osalta.

– Kaikki keinot ovat varmasti olemassa valikoimassa, mutta meillä on nyt toistaiseksi STTK:n hallituksen päätös viime viikolta. Se on lyhykäisyydessään se, että me ei hyväksytä näitä toimenpiteitä, joita hallitusohjelmassa esitetään ja me yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa pohdimme jatkotoimenpiteitä. Pohdinta on meneillään, Palola vastaa Demokraatille yleislakkoa koskevaan kysymykseen.

STTK-laisen kentän tunnelmia Palola avaa seuraavasti.

– Semmoinen tuntuma on, että varmasti odotetaan, että ammattijärjestöt yli keskusliittorajojen mielellään yhdessä reagoivat näihin asioihin. Ei suoranaisesti ole sanottu, että takamusta penkkiin vaan ehkä enemmänkin se on ollut tällaista mahdollista mielenilmaisua ja sen tyyppistä tässä vaiheessa.

Ette ole lähdössä ajamaan yleislakkoa ainakaan suorilta?

– No ei. Se vaatii sitten oman keskustelunsa, omat päätöksensä. Mutta kyllä sen voi sanoa, että sellainen on aina olemassa valikoimassa, mutta tällä hetkellä ei ole siitä keskusteltu, vaan sen aika tulee myöhemmin.

Palola sanoo, että päätöksiä mahdollisista vastatoimista tuskin tehdään ennen kuin STTK:n hallitus on koolla syyskuun puolen välin tiimoilla.

STTK:n puheenjohtaja veikkaa joka tapauksessa tuulisia aikoja.

– Arvioisin, että – mitä siellä hallitusohjelmassa lukee sekä työlainsäädännön että sosiaalilainsäädännön kehittämisen osalta ja mitä tavoitteita niissä lukee – niin kyllä voi kuvailla, että ilmasto tulee olemaan aika lailla myrskyinen ja turbulentti.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi eilen Ylen A-studiossa yleislakosta, ettei lähde arvioimaan sitä, onko se mahdollinen vai ei.