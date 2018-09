Jebi moukaroi Japania: Yli miljoonalle annettu evakuointikehotus

Japanin länsirannikkoa moukaroiva neljännesvuosisadan voimakkain Jebi-taifuuni on aiheuttanut paikoin merkittäviä vahinkoja erityisesti Osakassa, jossa kansainvälinen Kansain lentokenttä on osittain veden vallassa, kuten kiitoradat ja ainakin osa kentän kellaritiloista.

Lisäksi myrsky on paiskannut Osakanlahdella ankkurissa olleen polttoainetankkerin päin siltaa. Sanomalehti Japan Timesin mukaan tankkerin kyydissä oli törmäyshetkellä 11 ihmistä. Tiedettävästi kukaan ei loukkaantunut tapahtuneessa.

Yli miljoonalle ihmiselle on annettu evakuointikehotus taifuunin tieltä. Pääministeri Shinzo Abe on määrännyt hallituksen tekemään kaikki vaadittavat toimet ihmisten suojelemiseksi.

Yli 700 lentoa on peruttu myrskyn vuoksi.

Taifuunin nostattamien tuulien nopeudeksi on mitattu 60 metriä sekunnissa. Japan Timesin mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut myrskyn vuoksi.

Lehden mukaan taifuuni on rikkonut Kioton rautatieaseman lasikaton. Paikallisen poliisin mukaan joitain ihmisiä loukkaantui tapahtuneessa.

Arviolta satojatuhansia talouksia on ilman sähköä Jebin takia. Japan Timesin mukaan Kansain ja Shikokun alueilla ainakin 120 000 kotia on sähköttä. Uutistoimisto Bloombergin mukaan sähköt ovat poikki jopa yli 800 000 kodilta ja rakennukselta ympäri Osakaa, kun paikalliset sähkölaitokset on jouduttu sulkemaan myrskyn takia väliaikaisesti.

Jebi liikkuu koilliseen, ja sen on odotettu heikentyvän matkallaan. Japanin ilmatieteen laitos on varoittanut mahdollisista maanvyörymistä, tulvista ja voimakkaista tuulista sekä salamoinnista ja tornadoista.