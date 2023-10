JEF-maat koolla Ruotsissa – kaasuputki noussee keskustelunaiheeksi

Ruotsin Gotlannissa järjestetään tänään kymmenen JEF-maan johtajien kokous. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Ulf Kristerssonin isännöimään tapaamiseen osallistuvat muun muassa presidentti Sauli Niinistö, Britannian pääministeri Rishi Sunak ja Viron pääministeri Kaja Kallas.

JEF eli Joint Expeditionary Force on Britannian johtama puolustusyhteistyöryhmä, jossa on mukana kymmenen maata – Pohjoismaiden ja Baltian maiden lisäksi myös Hollanti. Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF:n pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.

Gotlannin keskusteluissa puhuttaneen myös viime viikonloppuna sattuneesta kaasuputken ja tietoliikennekaapelin katkeamisesta Suomen ja Viron välillä.

Niinistöllä ja Kallaksella oli kahdenvälinen tapaaminen Gotlannissa jo eilen. Johtajat viestittivät kriittisen infrastruktuurin suojaamisen olevan myös keskustelunaiheena.

Uutistoimisto TT:n mukaan Gotlannin tapaamisen aiheena on lisäksi suunnitelma nopean toiminnan joukon perustamisesta JEF-ryhmälle sekä yhteistyö sotilasliitto Naton kanssa.

Kaikki JEF-maat Ruotsia lukuun ottamatta ovat Naton jäseniä. Ruotsin jäsenyyttä viivästyttävät enää Turkin ja Unkarin puuttuvat ratifioinnit.