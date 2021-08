Jehovan todistajien suomalaiset johtohenkilöt eivät saa syytteitä epäillystä rahankeräysrikoksesta. Syyttäjä teki maanantaina päätökset syyttämättä jättämisestä kaikkien kymmenen epäillyn osalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päätökset tehtiin ei näyttöä -perusteella, eli syyttäjän mukaan ei ole olemassa todennäköisiä syitä epäiltyjen syyllisyyden tueksi.

Tapauksessa oli kyse Jehovan todistajien Vartiotorni-lehdessä ilmoitetuista tilinumeroista lahjoitusten tekemiseksi Jehovan todistajien toiminnan tukemista varten.

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin katsoi Vartiotorni-lehdessä julkaistut lahjoitusmahdollisuudesta kertovat tekstit ja niihin yhdistetyt tilinumerot laissa tarkoitetuksi rahankeräykseksi, joka edellyttää rahankeräyslupaa. Myös Jehovan todistajien verkkosivuilla julkaistut Vartiotorni-lehden näköispainokset, joissa näkyivät samat tiedot, olivat syyttäjän mukaan luvanvaraista rahankeräystä.

Syyttäjän mukaan rahankeräyksen varsinaiseksi toimeenpanijaksi oli kuitenkin katsottava Jehovan todistajien kansainvälinen katto-organisaatio, joka julkaisee Vartiotorni-lehteä ja Jehovan todistajien internetsivuja.

Kansainväliset toimijat eivät ole olleet epäiltyinä rikostutkinnassa.

– Kansalliset uskonnolliset yhdyskunnat voivat edistää toimintaa antamalla julkaisuun yksittäisiä paikallisia tietoja kuten paikalliset tilinumerot lahjoituksia varten. Tämä ei kuitenkaan muodosta kansallisille toimijoille rahankeräyksen täytäntöönpanijan asemaa eikä siten tekijävastuuta, syyttäjän tiedotteessa sanotaan.

Epäilty rahankeräysrikos syyttäjän mukaan myös vanhentunut

Epäillyn rahankeräysrikoksen tapahtuma-aika oli vuosina 2013–2016. Epäillyt toimivat tuolloin Jehovan todistajien uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen jäseninä.

Viimeisin painettu Vartiotorni-lehti, jossa tilinumerot olivat, julkaistiin marraskuussa 2015. Lehden näköispainos oli nähtävillä verkossa ainakin vielä huhtikuussa 2016. Sittemmin tilinumerot on poistettu myös verkon näköispainoksista.

Syyttäjän mukaan epäilty rahankeräysrikos on myös rikosoikeudellisesti vanhentunut.

Vartiotorni-lehdestä on julkaistu vuosittain kaksi hieman toisistaan poikkeavaa painosta. Tilinumerotiedot on julkaistu vain toisessa painoksessa, joka on tarkoitettu Jehovan todistajien omaan uskonnonharjoitukseen. Suurelle yleisölle levitettävässä julkisessa Vartiotorni-lehden painoksessa ei esitutkinnan mukaan ole esitetty tilinumeroita, syyttäjän päätöksissä kerrotaan.

Sitä vastoin kolehdin kerääminen lahjalaatikoihin uskonnonharjoituspaikalla on syyttäjän mukaan ollut Jehovan todistajien uskonnolliselle yhdyskunnalle laissa sallittu tapa kerätä rahaa.

Esitutkinnassa ei pystytty selvittämään, miten suuri osa lahjoituksina saaduista varoista oli peräisin lailliseksi toiminnaksi katsottavasta lahjoitusten vastaanottamisesta, kuten kolehdista, ja paljonko puolestaan lupaa edellyttävästä rahankeräyksestä. Syyttäjän mukaan Jehovan todistajien toiminnan rahoitus perustuu pääasiallisesti yksityisten henkilöiden tekemiin lahjoituksiin.

Jehovan todistajat ilmoittivat maanantaina olevansa tyytyväisiä valtionsyyttäjän päätökseen olla nostamatta syytteitä. Jehovan todistajien mukaan kenenkään yksittäisen henkilön ei ole missään vaiheessa epäilty saaneen henkilökohtaista rahallista hyötyä.