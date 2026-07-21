Jemenin huthit ilmoittivat Saudi-Arabian merisaarrosta – korvaava reitti Aasiaan vaatii Afrikan kiertämistä

Jemenin huthit ilmoittivat maanantaina aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Tiistai-iltapäivään mennessä ei ollut tietoa siitä, mitä saarto tarkoittaisi tai aiotaanko uhkaus toteuttaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ryhmittymä on aiemmin pyrkinyt rajoittamaan laivaliikennettä alueella tekemällä iskuja Bab al-Mandabin salmella, joka yhdistää Punaisenmeren Arabianmereen. Salmen sulkemisella on aiemminkin uhkailtu.

Saudi-Arabian ulkoministeriö tuomitsi saartoaikeet ja sanoi maan tukevan Jemenin keskushallintoa.

Huthien sotilashallinnon mukaan saarto on vastaus siihen, että Saudi-Arabia on saartanut huthien satamia ja lentokenttiä sekä iskenyt lentokentälle.

Viime viikolla huthit ampuivat ohjuksia lentokentälle Saudi-Arabian Abhassa, kun huthien hallussa olevan Jemenin pääkaupungin Sanaan lentokentälle oli isketty.

Huthit ovat syyttäneet iskusta Saudi-Arabiaa. Jemenin keskushallinnon mukaan iskulla oli tarkoitus estää iranilaisen koneen laskeutuminen kentälle.

ASIANTUNTIJOIDEN mukaan pelkkä ilmoitus saarrosta voi jo häiritä laivaliikennettä ja luoda epävarmuutta.

Häiriöt Bab al-Mandabilla voisivat uhata Saudi-Arabian kykyä ohittaa Hormuzinsalmi, jossa tilanne on kriisiytynyt Yhdysvaltojen ja Iranin käymän sodan vuoksi.

– Häiriöt Hormuzinsalmella rajoittavat öljyn ja nesteytetyn maakaasun vientiä Persianlahdelta, kun taas häiriöt Bab al-Mandabilla katkaisevat tärkeimmän meriyhteyden Aasian, Persianlahden ja Euroopan välillä, turvallisuusasiantuntija Andreas Krieg sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Saarto olisi kova isku Saudi-Arabialle, sillä suuri osa maan öljystä myydään Aasiaan. Jos liikennöinti salmen kautta katkeaisi, joutuisivat laivat kulkemaan Suezin kanavan ja Välimeren kautta Atlantille, jonka jälkeen tulisi vielä kiertää Afrikka ennen jatkamista kohti Aasiaa.

BRITANNIAN merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi tiistaina, että tankkeri oli joutunut iskun kohteeksi Hormuzinsalmella. UKMTO kertoi tiedoista, joiden mukaan alukseen osui tunnistamaton ammus.

Iranin vallankumouskaarti puolestaan kertoi, että kahdella Hormuzinsalmella liikkuneella öljytankkerilla oli räjähtänyt ja syttynyt tulipaloja.

Öljynkuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittaman sodan polttopisteessä. Sota on seisauttanut liikenteen salmella lähes täysin.

Yhdysvallat iski tiistain vastaisena yönä Iraniin jo kymmenettä yötä peräkkäin. Iran puolestaan vastasi iskuilla Yhdysvaltain sotilastukikohtiin lähialueilla.

CNN:n mukaan lähes sata yhdysvaltalaissotilasta on haavoittunut sodan leimahdettua uudestaan. Puolustusministeriö Pentagon kuitenkin sanoi, että suurin osa tapauksista olisi ”lieviä tärähdyksiä”. Kolme yhdysvaltalaissotilasta on kuollut Iranin viime viikkojen iskuissa.