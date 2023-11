JHL linjaa: kyllä neuvottelukutsulle, mutta ”me neuvottelemme itsenäisesti”

Ammattiliitto JHL osallistuu työnantajan kanssa ensi viikolla alkaviin neuvotteluihin työmarkkinamallista, mutta se ei aio olla mukana keskusjärjestö SAK:n koordinaatiossa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine suhtautuu myönteisesti työnantajien neuvottelukutsuun. Hän korostaa, että JHL neuvottelee itsenäisesti eikä aseta ennakkoehtoja.

– JHL on menossa mukaan neuvottelupöytään, mutta se ei ole mukana keskusjärjestö SAK:n koordinaatiossa. Me neuvottelemme itsenäisesti, koska uusi työmarkkina- ja palkkamalli on olennainen osa sopimuksia. Me näemme että tämä on ammattiliittojen, ei keskusjärjestöjen, asia, Niemi-Laine perustelee tiedotteessa.

Työntekijäjärjestöjä on pyydetty nimeämään jäsenjärjestöistään edustajat ensi viikon perjantaina alkaviin neuvotteluihin. Ne käydään toimialaliittojen, ei keskusjärjestöjen, välillä, JHL muistuttaa.