JHL: Lomarahaleikkausten hyvitykseen ratkaisu – kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy

Varapuhemieheksi siirtyneen Tuula Haataisen (sd.) paikalle eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaksi on nousemassa kansanedustaja Krista Kiuru (sd.).

– Minulla on suuri arvostus sitä työtä kohtaan, jota valiokunnassa tehdään. Pöydän ympärillä on kovan luokan asiantuntijat ja kaikilla on paljon annettavaa.

Kiuru toteaa, että valiokunnassa tehtyjen päätösten vaikutukset ovat yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta merkittäviä ja kauaskantoisia.

Iso asia, jota valiokunnassa tänäkin keväänä käsitellään on luonnollisesti sote.

– Nyt odotamme sitä paljon odotettua hallituksen valinnanvapauden uusinta versioita, katsotaan sitten se kokonaisuus. Siltä osalta usko siihen, että Suomessa on niin paljon asiantuntemusta, että kun se otetaan tässä käyttöön, pystytään rakentamaan kokonaisuutta, joka on pitkälläkin juoksulla kestettävissä, Kiuru sanoo.

– Kaikkein keskeisintä on korostaa parlamentaarista yhteistyötä ja yhdessä tekemisen pitkää perinnettä. En ollenkaan epäile, etteikö sen pitäisi kuulua myös soten valmistelun olennaiseksi periaatteeksi.

Kiuru toteaa, että työtä riittää, mikäli sote-kokonaisuus aiotaan saada ulos eduskunnassa hallituksen kaavailemassa aikataulussa.

– Henkilökohtaisesti on todettava, että sote-uudistuksen valmisteluun on sisältynyt monenlaisia vaiheita ja myöskin kiemuroita, jotka eivät kovin paljon arvostusta tai luottamusta herätä. Siltä osin uskon, että eduskunnan päässä meidän pitäisi pystyä varjelemaan tällaisten hallitusten esitysten käsittelyssä sitä, että kansalaiset voisivat luottaa eduskunnan tapaan hyödyntää asiantuntemusta, jota maassa on, Kiuru sanoo ja lisää perään, ettei epäile tulevan valiokuntansa ja sen kanssa yhteistyötä tekevien valiokuntien mahdollisuuksia etsiä mahdollisimman kestävää ratkaisua uudistukseen.